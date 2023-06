CHIARA TAIGI - RAIUNO - BRINDISI di TRAVIATA - REPLAY

RIVEDI su www.raiplay.it/video/2023/06/UnoMattina-in-famiglia-36df4a2e-9e0f-407e-bf49-f8e210821920.html?t=8396 al punto 2:19:25 (-0:03.10)

RAI UNOMATTINA IN FAMIGLIA SU RAIPLAY

Chiara Taigi ha cantato una versione personale del Brindisi “Libiamo, ne' lieti calici” del “La Traviata” di Giuseppe Verdi, nel programma UnoMattina in Famiglia di RAI UNO alla 34esima edizione, nella puntata di chiusura della stagione 2022-23, con la conduzione di Tiberio Timperi , Monica Setta e Ingrid Muccitelli , con la Regia di Marco Aprea. E un caro incontro e saluto a Sandra Milo!

Cosa si festeggiava?

L'Augurio di una Buona Estate a Tutti, la fine della 34esima edizione di UnoMattina in Famiglia ma, in particolare, un brindisi di Auguri a Tiberio Timperi!

Tiberio Timperi dopo 26 anni lascia il programma dal programma UnoMattina in Famiglia per andare per andare prima a UnoMattina Estate e poi a "I Fatti Vostri" contnuando a farci compagnia nelle nostre mattine su RAIUNO.

Un ringraziamento a Tiberio Timperi per aver sempre voluto legare momenti di leggerezza riportando l'attenzione alla cultura e all'attualità coaudiuvato da una grande ed efficiente squadra e rispettando le originali intuizioni di Michele Guardì.

Una curiosità che riguarda l'esibizione di Chiara Taigi è il vestito indossato, è un vestito storico di scena acquistato da Charlie Chaplin in persona negli anni '40, realizzato dalla Sartoria Schuberth all'epoca sita in Via Condotti a Roma, come segno di ammirazione di un soprano ed indossato in una selezione storica del La Traviata alla Tonhalle di Zurigo.

Si ringrazia la Prima Rete di RAIUNO per lo spazio musicale lirico e operistico vissuto con professionalità e interesse, al Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci, un ringraziamento a Monica Setta per porgere sempre con il sorriso e con professionalità e a Ingrid Muccitelli per l'armonia e la spensieratezza.



