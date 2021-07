Ecco dove porta il suo sound e la sua musica… e tutta la sua energia (vedi foto) il dj producer romagnolo Mitch B.: venerdì 30 luglio come sempre è all'esclusivo White Beach di Cervia (RA), sabato 31 torna in console al Byblos di Riccione, mentre martedì 3 agosto seleziona la colonna sonora dell'evento Art Dinner al Donna Rosa 38 a Marina di Ravenna.

Riassumendo, Mitch B., a fine luglio 2021, è decisamente impegnato a far divertire la sua Romagna e non solo con il suo sound, sempre e comunque in contesti d'eccellenza. In queste situazioni, il dj non è la star del mixer: è un professionista della musica che accompagna gli ospiti nel loro divertimento, come lo staff di sala, chi lavora in cucina e tutti coloro che lavorano nell'intrattenimento. Non tutti amano questa dimensione del lavoro di dj, Mitch B. senz'altro si, anche perché è tra i pochissimi dj italiani ad amare anche il sound balearico, che rilassa, ovvero quella sonorità che sono perfette anche per emozionare e non solo per farci scatenare sul dancefloor, cosa che per adesso non è possibile.

Non è, purtroppo, un'estate come tutte le altre. Ma i professionisti del mixer, della musica e del divertimento (in sicurezza!) come Mitch B. riescono comunque a farcela passare col sorriso sulle labbra, facendoci ascoltare buona musica che emoziona, anche se non si può ballare. Tra l'altro, il 16 luglio è uscito su Beatport e Spotify un nuovo brano di Mitch B. E' "Turn the Beat Around". Lo ha prodotto con Relight Orchestra, Meters Follow e contiene un bel featuring di Melanie.

Mitch B. su Instagram

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/

Pre order nuovo disco di Mitch B.

https://www.beatport.com/release/turn-the-beat-around/3414038

---