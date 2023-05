Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, in un intervento alla Camera dei Comuni, ha annunciato che il governo britannico fornirà all'Ucraina i missili Storm Shadow.

Lo Storm Shadow è un missile aria-terra con una gittata di oltre 250 Km. Una volta lanciato scende a bassa quota per evitare il rilevamento radar e si aggancia al bersaglio tramite un rilevatore a infrarossi. Finora, le munizioni fornite all'Ucraina avevano avuto una portata massima che in alcuni casi poteva aggirarsi intorno ai 150 Km.

Gli Storm Shadow sono utilizzati dalla Royal Air Force sui propri caccia Eurofighter, ma tali sistemi missilistici sembra che non abbiano grossi problemi ad essere adattati anche sui vecchi caccia ex Urss in dotazione all'aviazione ucraina.

La decisione di Londra ha fatto irritare Mosca, con il Cremlino che, tramite il portavoce Peskov, ha già annunciato che fornirà una riposta "adeguata" dal punto di vista militare.



E a proposito di armi, quest'oggi, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Sudafrica ha accusato Pretoria di fornire armi a Mosca. Reuben Brigety ha dichiarato che lo scorso dicembre un mercantile russo, all'attracco nella base navale di Simon's Town, è stato utilizzato per l'invio di munizioni e armi alla Russia.

Il presidente Cyril Ramaphosa si è detto deluso dalle affermazioni dell'ambasciatore Usa e ha affermato che non sono state fornite prove a sostegno, rivendicando la neutralità del Sud Africa nel conflitto in corso in Ucraina.