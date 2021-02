Domina Coral Bay, splendido deluxe resort a a Sharm El Sheik, in Egitto, sul Mar Rosso non è solo semplicemente aperto in questo periodo difficile di pandemia globale. Oltre a sport, una location unica e servizi all'altezza della situazione, propone ai suoi ospiti show musicali di qualità assoluta come quelli di Matteo Borghi (nella foto, che, ad esempio, si esibisce il 3 febbraio 2021 al The Beach) e Roberta Bonanno.

Entrambi hanno deciso di passare il lockdown a Sharm, esibendosi più volte per la clientela russa, ucraina e kazaka che in questo periodo può frequentare il resort, visto che è sottoposta a meno restrizioni rispetto ai paesi europei.

Matteo Borghi in particolare poche settimane fa ha pubblicato "Adios", brano che racconta la fine di un amore, i colori e le sfumature del dolore, i silenzi profondi e le parole urlate di un addio. Racconta una storia d'amore vissuta oltre quella sofferenza che ha conosciuto la libertà, quella sofferenza che che vuole giudicare e non vuol essere giudicata, oltre giudizi e pregiudizi.

D'altra parte Domina Coral Bay, oggi come ieri, è poi spesso scelto da personaggi e vip anche per i loro impegni di lavoro o per semplici vacanze, visto la bellezza della location. Ad esempio, Vasco Rossi ha girato qui buona parte del moviecilp relativo al suo album "Buoni e Cattivi". Oltre al mitico Blasco, tra i protagonisti del Movieclip c'è anche la bella (e bravissima) attrice Andrea Lehotska.

Di casa al Domina Coraly Bay c'è poi Giovanni Ciacci, celebre stylist che per Il Capodanno 2020 è stato protagonista di due countdown, uno per la mezzanotte italiana e uno per quella egiziana davanti a 4.000 persone. Tra i personaggi televisivi spesso ospiti del Domina Coral Bay, ecco Maria Teresa Ruta, celeberrima presentatrice oggi tra i protagonisti del GF Vip, che qui ha una casa. Spesso al Domina arriva per rilassarsi e pure per pensare ai suoi futuri programmi tv Simona Ventura. Qui, qualche tempo fa, Simona è stata protagonista di una vacanza con tutta la sua famiglia (i genitori, i figli, Giovanni Terzi, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, etc).

Protagonista in console poi è spesso la dj Russa Irina Kant, guest recentemente al Club Pasha e al The Beach di Sharm el Sheikh. Anche lei è tra i fortunati che possiedono una casa al Domina Coral Bay ed unisce lavoro musica e relax.

https://www.dominacoralbay.com/

https://www.facebook.com/dominacoralbay.sharm.el.sheikh

https://www.instagram.com/dominacoralbay/