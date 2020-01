Parole piuttosto forti quelle pronunciate da Lucia Bramieri durante l’ultima puntata de “IL PUNTO”, il programma di successo di Manila Gorio scritto con Flavio Iacones.

La protagonista del salotto televisivo di Barbara d'Urso, Pomeriggio cinque, nonchè concorrente del Grande Fratello Nip del 2018, non ci sta e commenta a gran voce la poca rilevanza che la tv italiana ha riservato a suo suocero, il grande Gino Bramieri.

“Tutta la televisione italiana si è dimenticata di mio suocero, il grande Gino Bramieri, non è possibile che un grande artista come lui che ha dato tanto sia stato dimenticato e soprattutto non venga ricordato”.

La Bramieri piuttosto innervosita dallo scontro dei 30 opinionisti della Gorio sull’argomento del tanto conteso Telegatto, ribadisce:

“Sono stanca di essere invitata in diverse trasmissioni televisive e di dovermi giustificare ancora oggi sulla questione del Telegatto di mio suocero, mettetevelo in testa quel Telegatto è mio!”