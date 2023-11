Sono stati consegnati questa mattina alla ditta aggiudicataria della gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza col ribasso del 32,73% i lavori di riqualificazione dell’area limitrofa al Castello.

Si tratta di uno dei quattro progetti, per i quali il Comune ha ottenuto risorse per oltre 5 milioni di euro. Lunedì aprirà ufficialmente il cantiere. Tempi di esecuzione 210 giorni.

L’intervento permetterà di restituire alla pubblica fruizione un’area in stato di abbandono e consentire anche di favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche per coloro, che vorranno raggiungere la cittadella fortificata; inoltre è prevista la realizzazione di un’area per la sosta dei bus turistici, per consentire ai gruppi di giungere direttamente al Castello.

“Un modo per incentivare il turismo scolastico e dei crocieristi, che da Messina vengono a Milazzo per le escursioni. – ha detto il Sindaco Midili – Sino ad ora praticamente era impossibile raggiungere con questi grossi mezzi il Borgo. Adesso invece i bus avranno un’area dedicata fornendo servizi che si attraggono ulteriormente i visitatori”.

Sempre all’interno della Cittadella si è proceduto al rifacimento del (finto) ponte levatoio, che unitamente alla rifunzionalizzazione del bastione delle Isole e dei torrioni della cinta aragonese, consentiranno la fruibilità degli stessi includendoli nel circuito di visita. Nelle Torri Aragonesi, organizzate in due livelli interni ed un livello di copertura, con ogni livello, che dispiega tre bocche da fuoco con sovrastante feritoia a croce per l’osservazione, gli interventi del progetto sono stati finalizzati a consentirne la visitabilità “controllata”.

“L’obiettivo insomma è puntare ad un modello diverso di gestione della cittadella fortificata. – aggiunge Midili – Una gestione che favorisca la creazione e il sostegno di progetti di valorizzazione e protezione dei beni culturali, ciò anche attraverso interventi a forte contenuto tecnologico e progetti di turismo culturale nella sua accezione più ampia.

Tenendo sempre a mente che qualche anno fa l’Assessorato regionale ai Beni culturali ha inserito il Castello tra i “Luoghi della cultura”. La città del Capo non era sino ad allora mai stata annoverata tra gli attrattori turistico culturali della Regione”.