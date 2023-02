Gary Caos e Peter Kharma sabato 25 febbraio '23 sono in console a Bologna ad un party già molto atteso. Sono infatti al mixer del privé del Matis di Bologna, ribattezzato per l'occasione Sin Room. E' infatti questo il nome di nuovo format nato dai creatori Fidelio, altra realtà di successo. Sin Room sta creando notevole scompiglio nel clubbing italiano, ed è un "contenitore" perfetto per il sound eclettico e trascinante di Gary Caos e Peter Kharma.



In main room al Matis - Bologna sul palco tra l'altro il 25 febbraio c'è Ilario Alicante, uno degli artisti italiani del mixer più richiesti nel mondo, per cui Sin Room è un "party nel party" decisamente esclusivo, in cui senz'altro sarà effettuata una rigorosa door selection.



Gary Caos e Peter Kharma si esibiranno in back 2 back, ovvero un disco a testa, creando un tessuto sonoro decisamente originale, perfetto per ballare fino all'alba.



25/02 Gary Caos b2b Peter Kharma @ Sin Room c/o Matis - Bologna

