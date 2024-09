Inquietante e atemporale analisi del potere e dei suoi meccanismi, filtrata attraverso una toccante storia di integrità giornalistica. La Cambogia punta agli Oscar 2025 con Meeting with Pol Pot, il film-denuncia di Rithy Panh con Irène Jacob, un adattamento del romanzo di Elizabeth Becker. Presentato in anteprima all'ultimo Festival di Cannes.

TRAMA: Nel 1978, tre giornalisti francesi accettano la sfida e si recano in Cambogia, su invito del regime dei Khmer Rossi, per un'avventura che cambierà le loro vite.

E’ il quarto film del regista Rithy Pahn che viene scelto per concorrere per il Miglior film internazionale dopo Neak sre (1995), L'image manquante (2014), Les tombeaux sans noms (2019). Nel 2018 fu scelto in rappresentanza della Cambogia il film diretto da Angelina Jolie, Per prima hanno ucciso mio padre.