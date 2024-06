L’Italia si qualifica agli ottavi se… tutte le combinazioni possibili

Il pareggio tra Croazia e Albania consegna all’Italia una grandissima possibilità di approdare agli ottavi di finale di Euro 2024. In caso di vittoria contro la Spagna nella giornata di domani, gli Azzurri si assicurerebbero la qualificazione diretta agli ottavi di finale e il primo posto nel girone grazie al vantaggio negli scontri diretti con le Furie Rosse. In caso di pareggio, invece, la squadra di Spalletti salirebbe a 4 punti assicurandosi almeno il terzo posto nel girone con la possibilità di rientrare tra le migliori terze.

In caso di sconfitta domani, contro la Croazia basterebbe non perdere per essere sicuri del secondo posto e dell’accesso agli ottavi di finale a prescindere dal risultato di Spagna-Albania. Una partita che deciderà le sorti della nazionale allenata da Sylvinho: in caso di sconfitta, le Aquile sarebbero aritmeticamente eliminate. Invece, in caso di vittoria, salirebbero a quota 4 punti con la speranza di potersi qualificare tra le migliori terze.

Discorso più semplice, invece, per la Croazia: dopo la sconfitta con la Spagna e il pareggio odierno con l’Albania, la squadra di Dalic deve obbligatoriamente battere l’Italia per qualificarsi agli ottavi di finale. Da definire poi se come seconda o come terza. Nel Girone B è ancora tutto aperto



Euro 2024, Germania-Ungheria 2-0: Musiala e Gundogan mandano i tedeschi agli ottavi

La Germania batte 2-0 l’Ungheria nella seconda giornata del gruppo A di Euro 2024 staccando il pass per gli ottavi. Alla MHPArena di Stoccarda gli uomini del ct Nagelsmann si confermano imbattibili nonostante qualche difficoltà, con un gol per tempo che scaccia via la paura. Al 22′ è Musiala a regalare il vantaggio tra le proteste dei magiari, nella ripresa capitan Gundogan (67′) firma il raddoppio che manda ko gli ospiti che sono con un piede e mezzo fuori dall’Europeo. Per la Germania il passaggio del turno è cosa fatta, l’ultimo match (contro la Svizzera) dirà con che posizionamento, con i tedeschi che sono a punteggio pieno e leader del girone.



Fa tutto Gjasula: gol e autogol, l’Albania trova il pari nel recupero. La Croazia rischia, è decisiva con l’Italia

La Croazia, in una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo B nella fase a gironi di Euro 2024, pareggia contro l’Albania e butta al vento un successo già scritto. 2-2 il finale di partita: alla rete iniziale di Laci, hanno riposto Kramaric e lo sfortunato autogol di Gjasula, prima che lo stesso Gjasula pareggiasse in pieno recupero. Primo punto per la compagine di Sylvinho che punterà a una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta contro la Spagna. La nazionale di Dalic, invece, si giocherà tutto contro l’Italia nell’ultimo turno.





Sky - E' fatta per Rafa Marin! Accordo totale col Real: sarà il primo colpo dell'era Conte

Eccolo il primo colpo dell'era Conte: è fatta per Rafa Marin dal Real Madrid. Lo annuncia la redazione di Sky Sport. Accordo totale con il club spagnolo, dunque ultimi dettagli e poi l'affare verrà annunciato. Anni 22, Rafa Marin è un centrale alto 191 centimetri di piede destro che nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Alaves. Affare concluso a titolo definitivo con il club spagnolo.

Marin ma non solo per la difesa del Napoli, che continua a lavorare anche per acquistare Buongiorno dal Torino e non smette di pensare a Hermoso a parametro zero. La volontà della società infatti è quella di rifondare la difesa con diversi innesti.



KK: "Di Lorenzo-Napoli, ormai è rottura! Pronto a non andare in ritiro, non teme la tribuna"

Non sembrano esserci margini per una permanenza di Di Lorenzo al Napoli. A farlo capire è stato Valter De Maggio, in apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. Il direttore, infatti, ha dato un importante aggiornamento sul mercato del Napoli e in modo particolare sul futuro del capitano azzurro ora impegnato agli Europei con l'Italia: "Vi do una notizia, è arrivata pochi minuti fa. Giuffredi si era recato in Germania nei giorni scorsi, aveva parlato con Di Lorenzo domenica per poi rientrare di notte. Gli aveva esposto cosa era emerso dal vertice con Conte, che lo ha blindato, e il ds Manna. Purtroppo, però, siamo al braccio di ferro, qualcosa di simile alla rottura.

Di Lorenzo, infatti, ha ribadito al suo agente di riferire al Napoli che ritiene chiuso il suo ciclo e che non c'è alcuna possibilità di restare. La sua è una chiusura totale. Quando gli è stato riferito che avrebbe ricevuto una linea dura, Di Lorenzo ha ribadito che a Napoli non ci vuole restare. Ha già scelto che non andrà in ritiro dopo le due settimane di ferie post fine Europeo. Se dovessero decidere di mandarlo in tribuna per 4 anni Di Lorenzo non avrebbe problemi ad accettarlo. Manna rivedrà Giuffredi per riaggiornarsi riguardo Di Lorenzo ma anche per parlare del rinnovo di Folorunsho" ha concluso il giornalista.