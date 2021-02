Luna Rossa Prada Pirelli continua a far sognare l’intera Italia e gli italiani con le sue vittorie contro i britannici di Ineos UK.

La strada per la conquista della Prada Cup 2021 (che consentirà di staccare il biglietto per la Coppa America 2021) è ancora lunga, rischiosa e non priva di colpi di scena, anche se l’equipaggio e l’intero team della barca italiana prosegue con la sua serie di vittorie contro i britannici.

Nella terza regata delle 7 totali della Prada Cup, gli italiani eseguono un’ottima partenza, arrivando al primo gate con un distacco di appena 9” da Ineos UK. Distacco che sarà di 18” al terzo gate. Nella parte finale della gara, i sudditi di Sua Maestà accorciano le distanze, ritrovandosi a neppure 200 metri da Luna Rossa, senza però riuscirà a far meglio. L’imbarcazione italiana, pertanto, taglierà il traguardo con uno scarto di 13”, portando a casa la terza vittoria.

La quarta regata è stata la più emozionante, ed è quella in cui Luna Rossa ha dato il meglio di sé contro i britannici. Da un iniziale vantaggio di 12”, Luna Rossa Prada Pirelli ha continuato a mantenere le distanze per tutta la durata della competizione, tagliando il traguardo con un vantaggio di 41”. Conquistando così la quarta vittoria in soli due giorni.

Le prossime regate si svolgeranno il 17 febbraio mentre la finale, il 18.

A questo punto, gli italiani cercheranno di chiudere la pratica Prada Cup in queste ultime regate per evitare di andare ai tempi supplementari.



«Dovevamo stare davanti e non far passare Ineos, la tattica era quella e ci siamo riusciti. Siamo felicissimi di com’è andata, i ragazzi sono stati bravi. Dal risultato non si capisce quanto siano vicine le barche: basta un errore e si perde tutto»,

è quanto ha dichiarato James Spithill (timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli).