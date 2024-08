Per anni ha nascosto il cadavere della madre nel congelatore di casa per continuare a incassarne la pensione. È un uomo di 54 anni residente a Sarroch (Città Metropolitana di Cagliari) che, una volta scoperto, è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Durante una perquisizione, i carabinieri hanno trovato il corpo della madre 78enne nel congelatore situato al pianterreno dell'abitazione.

Secondo i primi accertamenti, il corpo era lì da circa un paio d'anni. La donna sembra essere deceduta per cause naturali, con il figlio avrebbe nascosto il corpo per continuare a percepirne la pensione. La salma è stata sequestrata e nelle prossime ore sarà affidata a un medico legale, che dovrà stabilire cause e data del decesso.

Nel frattempo, i carabinieri stanno proseguendo le indagini per ricostruire la vicenda. Stanno cercando di contattare il medico di famiglia e il farmacista per capire quando la donna è stata vista l'ultima volta, dato che aveva problemi di salute.

Il figlio, già noto alle forze dell’ordine, non ha saputo indicare con precisione il momento della morte della madre, ma ha dichiarato che è avvenuta durante il periodo del Covid.

Madre e figlio vivevano insieme in condizioni di disagio. Il secondo figlio della donna vive all'estero, e non ci sono più contatti con il marito, dal quale si era separata.

I carabinieri stanno anche cercando di capire come mai nessuno si sia accorto della scomparsa della 78enne in tutti questi mesi. La scoperta è stata fatta dopo una "soffiata" ricevuta ieri dalla stazione dei carabinieri di Sarroch, che ha portato alla perquisizione dell'abitazione.