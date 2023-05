Tutto è pronto per le finali della terza edizione di LAZIOSound: una staffetta di appuntamenti che vedrà protagoniste le eccellenze musicali del Lazio, intercettate da direzione e comitato artistico, affiancati da grandi nomi della scena italiana e non solo. Dopo la finale della categoria Songwriting Heroes il 6 maggio, il nuovo appuntamento è previsto per il 7 maggio con la finale della categoria Urban Icon (presso Be’er Sheva di Rieti, in Via dei Pozzi): lo special guest dell’evento sarà Gianni Bismark, che accompagnerà sul palco i finalisti 20Pot, 1989. e Spole. A decretare il vincitore della categoria saranno Danno (icona dell’hip hop italiano, MC di Colle Der Fomento) e Cristiana Lapresa (Artist Promotion Warner Music Italy). La serata è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito.

La categoria Urban Icon ha come mission quella di scovare i diamanti grezzi del panorama urban italiano, ormai variegatissimo e sempre più un melting pot di generi e influenze. In palio, per il vincitore della categoria – oltre a percorsi professionali di primo livello attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione – è prevista anche la partecipazione allo Sziget Festival, in Ungheria, tra i festival più importanti del mondo.

Ospite d’eccezione Gianni Bismark (vero nome Tiziano Menghi). Il nome d’arte, scelto in onore del giocatore della Roma Gianni Guigou, la dice lunga sulle origini del rapper che ha iniziato a incidere i primi pezzi nel 2015. Nello stesso anno esce il suo mixtape d’esordio intitolato Gianni Bismark Mixtape. Nel 2016 comincia a collaborare con vari esponenti della scena trap romana, tra cui la Dark Polo Gang, comparendo nel mixtape di Pyrex The Dark Album nella traccia Latte di suocera. Il 20 dicembre 2016 pubblica da indipendente il suo primo album in studio, Sesto senso. Nel 2018 entra a far parte della Triplosette Entertainment, etichetta discografica indipendente della Dark Polo Gang, e pubblica i singoli Ci vedo lungo e Serie B. Nel 2019 esce il suo secondo album, Re senza corona. Nel 2020 Gianni Bismark annuncia il suo terzo album, Nati diversi. Il quarto album, Bravi ragazzi, vede le collaborazioni di Franco126, Ketama126, Gemitaiz, Speranza, Lil Kvneki e Jake La Furia. Il 13 gennaio 2023 pubblica un nuovo singolo dal titolo “Panni Sporchi” prodotto da Frenetik&Orang3.

I vincitori della terza edizione di LAZIOSound si esibiranno poi a luglio nella cornice del Castello di Santa Severa nel grande appuntamento annuale con LAZIOSound Festival.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.

Urban Icon, 7 maggio Be’er Sheva di Rieti, Via dei Pozzi, con Gianni Bismark, ore 21. Ingresso gratuito