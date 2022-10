Con l'avvento di Internet, il mondo ha visto una nuova rivoluzione nel mondo degli affari. Il mercato sta cambiando rapidamente con l'introduzione di nuove tecnologie che hanno reso più facile per le persone connettersi e comunicare tra loro. Questo articolo esplora l'evoluzione del lavoro online e dello smartworking.

Tipi di lavoro online

Esistono tre tipologie di lavoro che può essere svolto online:

Il freelance: consiste nell'offrire le proprie competenze a uno o più clienti, che pagano per il vostro tempo e i vostri servizi.

Il Creatore di contenuti: può essere anche un freelance, ma comprende anche attività che non richiedono un'interazione diretta con un cliente. Tra queste figurano il blogging, la gestione dei social media, l'influencer e altri lavori che possono essere svolti a distanza da casa.

Impiegato a distanza: si riferisce a qualsiasi tipo di impiego in cui almeno una parte del lavoro viene svolta al di fuori di un ufficio. Questo può includere il telelavoro o il lavoro da casa con un contratto di assunzione da parte di un azienda. Include anche l'attività da remoto che si svolge in videoconferenza.

Ma vediamo nel dettaglio le varie opportunità che offre il mercato:

Impiegato in SmartWorking

Chi ha detto che per lavorare bisogna per forza recarsi in ufficio come facevano i nostri padri?

Il mondo del lavoro, complice l'evoluzione tecnologica e il cambio generazionale, negli ultimi anni ha ridefinito gli standard lavorativi, rendendo per molti lavori, soprattutto quelli da ufficio e da impiegato, superfla la presenza fisica in sede.

Nella pandemia, abbiamo visto come interi servizi e uffici, hanno continuato a funzionare con i dipendenti collegati da casa.E' l'esempio dei dipendenti comunali e provinciali che, impossibilitati a lavorare in sede comunale, hanno svolto mansioni e pratiche direttamente dalla loro abitazione. Altri esempi sono i programmatori, i grafici, i social media manager, architetti,geometri e in genere tutti i lavori che si svolgono principalmente con abilità mentali.

Personal Shopper Online

E' una variate dell'influencer, che si propone di offrire il servizio di consulenza nel settore acquisti, per aiutare il consumatore a fare scelte corrette nell'acquisto di prodotti e servizi specifici e fornendo anche delle recensioni accurate, realizzate in modo chiaro e semplice.

Inoltre, è in grado di consigliare l'importo da spendere per ogni articolo, o addirittura di suggerire promozioni o offerte speciali che potrebbero interessare il cliente.Sempre più influencer offrono questo genere di consulenza,soprattutto nel campo moda e abbigliamento sulle piattaforme Instagram e TikTok.

Nella moda si distingue la piattaforma lokiero.com, mentre a livello generale un esempio italiano è consigliopro.it dove è possibile chiedere consigli e pareri su qualsiasi prodotto instaurando una conversazione con un esperto del settore.

Social Blogger e Influencer

Sempre più persone, aprono il proprio profilo social o il proprio blog per aspirare a diventare influencer.

E' un lavoro che si svolge da casa totalmente in smartworking e consiste nel recensire prodotti, luoghi, cibi , marchi o aziende.

E' un lavoro che raggiunti certi livelli, permette di guadagnare cifre assolutamente interessanti.

Oggi vanta un mercato in fortissima ascesa, dove aziende e multinazionali investono milioni di euro in influencer per creare trends e sviluppare nuovi brand. La conferma la si trova nella crescita esponenziale che queste piattaforme social stanno avendo, in particolare Instagram e l'ultima TikTok.

Lo Youtuber

Upwork

Upwork è una delle piattaforme web per freelance più grandi del mondo. Il sito consente alle persone di entrare in contatto con i clienti e di trovare lavoro e vanta oltre 12 milioni di progetti pubblicati sulla sua piattaforma. Se avete competenze in settori come la scrittura, il design o lo sviluppo, Upwork è un ottimo posto per trovare lavoro e per essere pagati per i vostri sforzi.

Il problema? Ci sono alcuni svantaggi da considerare prima di iscriversi a Upwork: Si viene pagati solo una volta che il cliente ha pagato l'azienda (il 20% di quanto concordato) e dopo 30 giorni di lavoro sul progetto; c'è poca sicurezza se voi o il vostro datore di lavoro decidete di non continuare con il progetto e molti lavori sono poco pagati o non valgono affatto la pena di essere svolti se state cercando qualcosa a tempo pieno.

PeoplePerHour

PeoplePerHour è un sito di lavoro freelance. È un buon posto per trovare lavoro come scrittore, designer e programmatore.

Si può anche iniziare facendo offerte per lavori altrui. Ad esempio, se siete uno scrittore con esperienza nella scrittura di articoli per siti web o blog e volete guadagnare un po' di soldi online, potreste fare un'offerta per uno di questi lavori. Se il cliente (la persona in cerca di aiuto) accetta l'offerta, ti pagherà per il tuo lavoro entro 24 ore dalla ricezione.

Freelancer

Freelancer è il più grande a livello mondiale, dedicato sostanzialmente a tutti i lavori digitali.

I freelance sono la spina dorsale del mercato del lavoro online. Sono lavoratori indipendenti che lavorano per se stessi e non sono dipendenti di alcuna azienda. Gli utenti di questa piattaforma forniscono servizi ai clienti in diversi settori, come la scrittura, la programmazione, il design e altri campi creativi.

Dunque, sono persone che svolgono un lavoro per conto proprio, anziché lavorare direttamente per conto di un datore di lavoro o di un'azienda all'interno della quale hanno scarso controllo sulle modalità di svolgimento del lavoro o sulle ore di lavoro previste per la settimana prossima rispetto a quella in corso.

Fiverr

Fiverr è un mercato online in cui le persone possono elencare i propri servizi a partire da 5 dollari, il che lo rende un luogo ideale per iniziare la propria carriera di freelance. Se siete designer o scrittori, Fiverr è anche una buona opzione perché molti clienti che utilizzano il sito sono alla ricerca di tali competenze.

La cosa migliore di lavorare con Fiverr è che potete scegliere quanto volete far pagare per progetto e su quali progetti volete lavorare. È perfetto se il vostro obiettivo è quello di guadagnare un po' di soldi extra mantenendo il vostro lavoro a tempo pieno o se state appena iniziando a lavorare come freelance.

Il mercato del lavoro online è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni.

Si stima che il mercato del lavoro online varrà 1.000 miliardi di dollari entro il 2024, con un tasso di crescita previsto del 12% annuo.

Il mercato del lavoro online sta crescendo rapidamente. Solo tra il 2019 e il 2021 il numero di posti di lavoro disponibili pubblicati su siti di freelance è cresciuto del 58%. Si prevede che entro il 2025 più di 250 milioni di persone lavoreranno da casa (ovvero quasi 3 volte il numero di persone che lo fanno oggi!).

Il mercato del lavoro online offre incredibili opportunità a chi è disposto a raccogliere la sfida: dai dirigenti ai dipendenti entry-level, tutti possono trovare qualcosa di valido da offrire.

Conclusioni

Possiamo dire che lo smartworking non riguarda più solo i freelance, ma anche il lavoro più intelligente in generale che è possibile fare attraverso un pc o smartphone connesso ad internet. Esistono molte piattaforme e app per trovare lavoro, oltre a strumenti che aiutano a gestire meglio il tempo, come Slack o Google Docs. Se state cercando lavoro online, armatevi di creatività e passione, createvi il vostro spazio nel web, e il gioco è presto fatto.