Via libera del Cts allo stop alle mascherine già dal prossimo 28 giugno.

"Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts".

Così ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza dal proprio account social.

Sull'argomento si è espresso anche il Cts che ha confermato che "nell'attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci sono le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)".