Fifa 20, sabato l'annuncio ufficiale: Torna Fifa Street

Sabato 8 giugno alle 20 ora italiana, in diretta streaming, Electronic Arts svelerà ufficialmente Fifa 20, nuovo capitolo della serie calcistica targata EA Sports!

Oggi è arrivato il primo, "misterioso" trailer, che pur non svelando alcun dettaglio, ha attirato l'attenzione della community, alimentando ancora di più le voci che vedrebbero come probabile il ritorno, anche se in vesti completamente diverse, di FIFA Street con una modalità 5 vs 5 online che strizzerebbe l'occhio anche a coloro che adesso giocano nella modalità Pro Club.

Questo potrebbe attirare l'interesse degli utenti "casual" con una serie di caratteristiche, in particolar modo legate alla customizzazione dei personaggi con qualcosa di simile, e perché no, al "pass battaglia" di Fortnite!