La band bresciana reinventa il rap metal con un mix crudo di rock, elettronica e hip-hop mostrando un’identità unica tra riff desert rock anni ‘90 e groove avvolgenti

I Biorisk, band bresciana di alternative rap metal, fanno il loro debutto con "Bloodbath", un singolo che fonde rap, rock ed elettronica in un mix esplosivo e originale. Pubblicato sotto l’etichetta Hades Inc. per ADA Music nel 2024, il brano mostra l’identità e il talento unico di questo gruppo, distinguendosi per un sound crudo e innovativo.

“Bloodbath” prende vita a partire da un riff di chitarra ispirato al desert rock anni ’90 che guida un'intricata trama strumentale. Il groove di batteria richiama l'hip-hop, il basso si colora di ritmi funky, mentre il synth, influenzato dal G-funk, arricchisce il brano con un'atmosfera avvolgente. Il testo è un vero esercizio stilistico, pieno di citazioni tratte da film, libri, serie TV e musica, in un gioco di rime e incastri che scorre fluido sulle sonorità incalzanti.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4Jx12picBzV5NsUjZTECI6?si=d5dfac782ff74f06

La band, composta da voce, chitarra, basso, batteria e synth, mescola influenze heavy metal, psychedelic rock, blues e funk all'energia potente di un cantato rap. Il risultato è uno stile unico, accompagnato da un immaginario visivo cupo e mistico, come testimonia il ragno di Nazca, scelto come simbolo e logo rappresentativo della band.

Attivi sulla scena musicale dal 2019, i Biorisk hanno iniziato il loro percorso vincendo il talent “Unibs Got Talent” con l'inedito “Fuori Dai Margini”, ottenendo così l'opportunità di aprire un live dei Finley. Da allora, si sono esibiti in vari contesti di Brescia e Bergamo, fino a partecipare al Clamore Festival nel 2024. Il singolo “Bloodbath” inaugura una carriera promettente, anticipando l’album d’esordio previsto per il 2025. Grazie alla loro musica intensa e ai testi intrisi di metafore profonde, i Biorisk sono pronti a lasciare un’impronta indelebile nella scena musicale italiana.

Instagram: https://www.instagram.com/biorisk_/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552114978479

YouTube: https://www.youtube.com/@biorisk

TikTok: https://www.tiktok.com/@biorisk_