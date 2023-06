17/06 Tita Lau @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

Sabato 17 giugno 2023 nel Bolgia Summer Garden, a Bergamo, arriva in console la top dj producer Tita Lau. Inglese, specializzata in tech house, è pronta a far scatenare il pubblico del top club sull'A4, per un memorabile party realizzato in collaborazione con Momento Lab.

Sono al momento 199mila i follower su Instagram di Tita Lau, formidabile talento in studio e del mixer, che nel giro di pochi anni si è imposta nei club e nei festival di mezzo pianeta grazie ad un sound personale, ipnotico e potente. Vedi, appunto, una club hit coi fiocchi come "Disconnected", prodotta con James Hype (anche lui recentemente al Bolgia), con 21 milioni di ascolti su Spotify, o "The Sequel", una miscela perfetta tra ritmo e voce. Non sorprende dunque che in molte delle produzioni si senta forte e chiara la voce di Tita, essendo lei pure una ex vocalist. Già all'attivo l'artista inglese vanta collaborazioni con colleghi di peso come Patrick Topping e con super etichette quali Armada, Spinnin' Records o Stereohype, label del già citato James Hype, dove ha appena pubblicato un singolo irresistibile come "One of a kind". Segnalata da DJ Mag UK, bibbia del settore, tra gli artisti emergenti da seguire, ha già portato la sua musica in top club come l'HÏ di Ibiza e, ovviamente, non poteva mancare il Bolgia.



Oggi dice: "Lottiamo ogni notte per il posto delle donne all'interno di questo mondo: vogliamo ancora più inclusività per le future generazioni di dj". Tra i tanti party nei prossimi mesi, dopo il set al Bolgia di Bergao il 17/06, è attesa al Pacha di Ibiza, nella serata Masquerade di Claptone, il 29 luglio ed il 14 ottobre 2023. Con Tita Lau a far scatenare il giardino elettronico del Bolgia durante la stessa notte ci sono pure Haliam Noise, Andrea Romano ed Okrim.



Non è il solo party in scena al il 17 giugno 2023 al Bolgia, visto che il sound innovativo ed internazionale che contraddistingue da sempre le notti di questo locale si fa sentire forte anche nella Lab Room. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla come sempre fino alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonista Tita Lau al Bolgia di Bergamo sabato 17 giugno 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come I HATE MODELS, Wade, 999999999, Cloonee, Nico Moreno, James Hype, KLANGKUENSTLER, Gordo, Chris Liebing, Pawsa, Len Faki, Dennis Cruz, Indira Paganotto e molti altri top dj mondiali.



17/06 Tita Lau @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/tita-lau/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino