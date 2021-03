È stato lo spagnolo Vinales ad aggiudicarsi il GP del Qatar, prima gara della stagione 2021 del mondiale di MotoGP. Alla partenza sono scattate davanti a tutti le quattro rosse targate Ducati, le due moto ufficiali di Borgo Panigale e le due Pramac.

Considerando la loro superiorità sui rettilinei e il buon bilanciamento in curva che finora hanno messo in nostra, la gara sembrava segnata. Le rosse però non sono riuscite a fare il vuoto e dietro si è formato un serpentone che con il susseguirsi dei giri ha messo in mostra le qualità di recupero di Yamaha e Suzuki.

Pecco Bagnaia (Ducati) che fino a nove giri dal termine aveva condotto la gara, dopo aver resistito per un giro, si è visto superare da Vinales (Yamaha) che è riuscito a tenere la testa della corsa fino al traguardo.

Fantastico anche il ritorno della Suzuki, ormai un classico nelle gare di MotoGP, con Mir che nel finale strappa il quarto posto al suo compagno di squadra e tenta la via del podio, superando Zarco e portandosi così al secondo posto, nonostante al via fosse partito dalla quarta fila.

Ma all’ultima curva Mir va largo e lascia strada libera a Zarco e Bagnaia che completano il podio alle spalle di Viñales. La sòconda Yamaha ufficiale, quella di Quartararo, è quinta davanti a Rins e ad Aleix Espargaro, con l'Aprilia del team Gresini.

Pol Espargaro (Honda), Miller (Ducati) e Bastianini (Esponsorama Racing), rispettivamente, chiudono la classifica dei primi dieci.

Deludente, rispetto alle qualifiche, il 12esimo posto di Valentino Rossi, non partito bene al via, ma ancor più deludente il 18.esimo di Franco Morbidelli con l'altra Yamaha targata Petronas. Ancor peggio è andata alle due Honda LCR di Marquez e Nakagami che non sono riuscite a terminare la gara.



I primi 10 classificati:

1. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP)

2. Johann Zarco (Pramac Racing) + 1.092

3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 1.129

4. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 1.222

5. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 3.030

6. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 3.357

7. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 5.934

8. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 5.990

9. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 7.058

10. Enea Bastianini (Esponsorama Racing) + 9.288



Prossimo appuntamento con la MotoGP ancora a Doha dal 2 al 4 aprile.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1376238561326927872