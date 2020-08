Una novità firmata LG è la mascherina elettrica (la cui efficienza e affidabilità non conosco). La mascherina è dotata di mini ventole, che dovrebbero facilitare la respirazione, monitorate da sensori a loro volta in grado di regolare l'afflusso dell'aria a seconda della frequenza respiratoria.

La batteria da 820mAh ne permetterebbe l'uso per 8 ore con le ventole che lavorano alla velocità minima e 2 ore con le ventole alla velocità massima.

La maschera si chiama "PuriCare Wearable Air Purifier" e viene proposta come purificatore d'aria indossabile.

La mascherina è dotata di due filtri sostituibili che possono trattenere fino al 99,97% delle particelle presenti nell'aria con dimensioni fino a 0,3 micron. Sarebbe così risolto il problema delle mascherine monouso.

Altra particolarità in attesa delle varie prove e risultati, la possibilità di essere igienizzata nella stessa custodia, dove è inclusa un lampada ad UV.

Nell'annunciare l'immissione sul mercato di questa mascherina LG non ha però riportato se i filtri presenti siano in grado di proteggere chi la indossa dal nuovo coronavirus.

Pare che al momento LG sia in attesa di ottenere le certificazioni mediche necessarie in tal senso, e per questo non può divulgare informazioni al riguardo.

Il prodotto sarà presentato alla Ifa 2020 di Berlino.