Negli ultimi mesi il settore delle utilities ha continuato a soffrire uno scenario economico particolarmente sfavorevole. La lunga stagione dei tassi di interesse elevati ha infatti penalizzato quei settori ad alta intensità di capitale.

Tutto ciò si è riflesso nelle quotazioni in borsa, con l'indice di settore che ha decisamente sottoperformato rispetto a quelli principali.

Tuttavia, adesso che le banche centrali sembrano sul punto di cominciare a tagliare il costo del denaro, lo scenario per questo settore potrebbe cambiare in meglio. Tanto più che le quotazioni in borsa di queste società sono diventate particolarmente allettanti.