Un brano electro pop che racconta due anime incompatibili

Il nuovo singolo di Giulia Jean è una semi-ballad electro pop che parla di una relazione conclusasi a causa dell’incompatibilità dei due amanti. All’inizio si sentono invincibili insieme e per questo non si arrendono al primo segnale di cedimento, ma continuano a cercare nell’altro l’anima gemella. Col tempo, però, arriva quel momento in cui finiscono per non capirsi più, come se provenissero, appunto, da altri pianeti.

Radiodate: 17 giugno 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it





CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/giuliajean_real/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/3MkXTqMdLdWScN4cUOCLr4

TIK TOK: https://www.tiktok.com/@giuliajeann



BIO

Giulia Jean è una cantante di origini siciliane. Si avvicina al mondo della musica sin da piccola partecipando a diversi concorsi canori. Dopo svariate collaborazioni importanti inizia a lavorare alla sua carriera da solista, producendo canzoni che uniscono il suo amore per il pop internazionale con le liriche della canzone italiana.