Una von der Leyen in versione La Palice ha dichiarato, tra l'altro, che Putin "da molti mesi usa l'energia come arma". La presidente della Commissione Ue, invece di biasimare Putin, dovrebbe chiedersi perché non avrebbe dovuto usa l'energia come arma... dal suo punto di vista è del tutto razionale, al di là che l'invasione in Ucraina, motivazioni comprese, sia da biasimare.

Quello che la von der Leyen questa mattina non ha pronunciato, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sull'escalation della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia, sono le scuse che lei e i suoi commissari dovrebbero dare ai Paesi membri dell'Ue per non aver previsto con mesi di anticipo ciò che probabilmente sarebbe potuto accadere, dato che Putin da tempo ammassava proprie truppe a nord di Kiev, a est del Donbass e in Crimea. In quel caso ci saremmo risparmiati una bella percentuale dei problemi odierni e a cui la stessa von der Leyen sta cercando di offrire soluzioni così come quelle illustrate nel suo discorso:



"Dall'ultima volta che ci siamo incontrati per discutere dello stato della nostra Unione, il Cremlino ha intensificato la sua aggressione a un nuovo livello. Putin ha lanciato la prima mobilitazione russa dalla seconda guerra mondiale, trattando centinaia di migliaia di giovani russi come carne da cannone. Usa falsi referendum nel tentativo illegale di modificare i confini internazionali con la forza. E da molti mesi usa l'energia come arma. La guerra russa provoca difficoltà economiche e sociali. Rappresenta un pesante fardello per i nostri cittadini e per l'economia nel nostro mercato unico. L'aumento dei costi energetici, in particolare, sta comportando una riduzione del potere d'acquisto per i cittadini e una perdita di competitività per le imprese.Nel corso degli ultimi sette mesi, insieme ai nostri Stati membri, abbiamo già compiuto passi importanti. Abbiamo ridotto il nostro consumo di gas di circa il 10%. Le forniture di gas russo ad oggi sono diminuite del 40% e fino al 7,5% quelle via gasdotto. Abbiamo compensato questa riduzione con l'aumento delle importazioni di GNL e di quelle da altri gasdotti, principalmente da fornitori affidabili come gli Stati Uniti e la Norvegia. Lo stoccaggio del gas nell'UE è ora al 90%. Questo è il 15% in più rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. Inoltre, tre settimane fa, in questo emiciclo, ho annunciato che scremeremo gli eccezionali profitti realizzati dalle società energetiche e li utilizzeremo per sostenere i cittadini e le imprese a rischio. La scorsa settimana, questo è stato sancito dal diritto dell'UE. L'abbiamo raggiunto alla velocità della luce, anche grazie all'ottimo lavoro della Presidenza ceca. Quindi, disponiamo di strumenti chiave per superare l'inverno: stoccaggio e risparmio; acquisti unitari di gas, ridistribuzione degli extra profitti a sostegno di chi ne ha bisogno, investimenti per il futuro con REPowerEU.

Le misure che abbiamo messo in atto ci forniscono un primo cuscinetto di protezione. Grazie a queste, possiamo e faremo un salto al livello successivo. Illustrerò una tabella di marcia in una lettera ai leader in vista del nostro incontro a Praga alla fine di questa settimana, che comprende le seguenti componenti chiave: intensificheremo i negoziati con partner fidati, ad esempio con la Norvegia, per ridurre il prezzo che paghiamo per le importazioni di gas. Come Unione Europea, abbiamo un notevole potere di mercato. E molti dei nostri fornitori vogliono concludere accordi con noi che siano vantaggiosi per entrambe le parti. Rafforzeremo anche la nostra piattaforma energetica. Questo è nel nostro interesse collettivo. Dobbiamo evitare uno scenario in cui gli Stati membri tornino a fare offerte più alte sui mercati mondiali e facciano salire i prezzi per l'Europa.Il mio prossimo punto è relativo al prezzo del gas. Utilizziamo il gas in tre ambiti: industria, riscaldamento ed elettricità. Cominciamo con l'elettricità. I prezzi elevati del gas stanno facendo aumentare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità, ovunque in Europa. Per questo siamo pronti a discutere di un tetto massimo al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto rappresenterebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato elettrico.Ma dobbiamo anche guardare ai prezzi del gas oltre il mercato dell'elettricità. Lavoreremo inoltre insieme agli Stati membri per ridurre i prezzi del gas e limitarne volatilità e impatto di manipolazione da parte della Russia. A marzo l'abbiamo già offerta come opzione. Abbiamo detto che può dare un segnale importante che l'UE non pagherà alcun prezzo per il gas. Abbiamo qualificato un tale limite di prezzo come avente un impatto immediato sui livelli dei prezzi. Ma che comporta degli inconvenienti, in termini di sicurezza dell'approvvigionamento del gas. La situazione si è evoluta in modo critico da allora.

Oggi, rispetto a marzo, più Stati membri sono aperti e siamo meglio preparati. Tale massimale sui prezzi del gas deve essere concepito adeguatamente per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Ed è una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il TTF – il nostro principale benchmark di prezzo – non è più rappresentativo del nostro mercato che oggi include più GNL. Si tratta di una soluzione temporanea fino allo sviluppo di un nuovo indice dei prezzi dell'UE che garantisca un migliore funzionamento del mercato. La Commissione ha avviato i lavori su questo.Si tratta di misure di vasta portata. Sono pienamente d'accordo con voi quando dite nella risoluzione che adotterai oggi che tempi eccezionali richiedono misure di emergenza eccezionali, in cui l'Unione deve agire unita e unita come non mai. Quindi, nel perseguire la nostra azione, restano due cose fondamentali: agire in unità e agire in solidarietà. Dobbiamo proteggere i fondamenti della nostra economia, e in particolare il nostro mercato unico. Questa è la forza dell'Unione Europea. Ecco da dove viene la ricchezza dell'Unione europea. Senza una soluzione europea comune, rischiamo la frammentazione. Quindi è fondamentale preservare condizioni di parità per tutti.Con REPowerEU abbiamo sviluppato uno strumento fondamentale per accelerare la transizione verso l'indipendenza energetica. Permetterà di investire in infrastrutture, come gasdotti, interconnettori o energie rinnovabili. E consente di supportare imprese e famiglie a investire nell'efficienza energetica, come isolare le case o installare pompe di calore. Quindi penso che dovremmo rafforzare ulteriormente REPowerEU con finanziamenti aggiuntivi. In questo modo tutti gli stati europei possono accelerare gli investimenti necessari. Modernizziamo le infrastrutture energetiche. E preserviamo la parità di condizioni. E garantiamo la nostra competitività europea sui mercati globali. E dobbiamo farlo come europei, insieme e insieme

C'è un'altra questione urgente, che dobbiamo affrontare oggi. Gli atti di sabotaggio contro i gasdotti Nord Stream hanno mostrato quanto sia vulnerabile la nostra infrastruttura energetica. Per la prima volta nella storia recente, è diventato un bersaglio. Condutture e cavi sottomarini collegano i cittadini e le aziende europee al mondo. Sono linee vitali dei dati e dell'energia. È nell'interesse di tutti gli europei proteggere meglio questa infrastruttura critica.Per questo, presenteremo un piano in cinque punti. In primo luogo, dobbiamo essere più preparati. Di recente abbiamo approvato una nuova legislazione che rafforzerà laIn secondo luogo, dobbiamo sottoporre a stress test la nostra infrastruttura. Dobbiamo identificare i suoi punti deboli e preparare la nostra reazione a interruzioni improvvise. Lavoreremo con gli Stati membri per garantire prove di stress efficaci nel settore energetico. Questo dovrebbe quindi essere seguito da altri settori ad alto rischio, come le infrastrutture digitali ed elettriche offshore.In terzo luogo, aumenteremo la nostra capacità di risposta attraverso il nostro meccanismo di protezione civile dell'Unione già in atto. In questo modo, possiamo supportare gli Stati membri nell'affrontare l'interruzione delle infrastrutture critiche, ad esempio con carburante, generatori o capacità di riparazione.In quarto luogo, faremo il miglior uso della nostra capacità di sorveglianza satellitare per rilevare potenziali minacce.E infine, rafforzeremo la cooperazione con la NATO e i partner chiave come gli Stati Uniti su queste problematiche.

Questa guerra è entrata in una nuova fase. L'esercito ucraino continua a riportare successi impressionanti nella sua lotta contro l'aggressore. Abbiamo tutti visto le immagini di persone profondamente sollevate che accolgono i soldati ucraini. E ho potuto vedere con i miei occhi, tre settimane fa, che la vita è tornata a Kiev. Naturalmente, è il coraggio del popolo ucraino che lo ha reso possibile. Ma anche il contributo dell'Europa ha fatto un'enorme differenza. Il nostro sostegno ha aiutato l'Ucraina ad affrontare l'invasore. Solo un'Europa forte e ferma fermerà Putin. Questo è il momento di mantenere la rotta e sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario".