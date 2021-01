Samir Mazahem è il fortunato americano che ha vinto due volte nello stesso giorno 1 milione di dollari alla Lotteria USA. l'uomo, 56enne, ha centrato il doppio colpo nello stesso giorno alla popolare lotteria MegaMilions.

“Sono andato online e ho comprato un biglietto usando i numeri dei compleanni di famiglia – ha spiegato Samir Mazahem –. Poi ho salvato i numeri come preferiti e alla giocata successiva per errore ho puntato sulla stessa combinazione. Resomi conto di aver comprato due biglietti con numeri identici, sono rimasto un po’ deluso ma non ci ho pensato troppo”.

Invece...