Quando ADL ha scelto Rudi Garcia per sostituire Spalletti, non ci sono stati dubbi sull'andamento che avrebbe preso la squadra per ... chi ricorda i campionati della AS Roma 2013-2016.

Ma andiamo per ordine.

Verso ADL e la Società, Garcia non ha battuto ciglio quando il prodigio Kim Minjae (incasso 57 milioni) è stato sostituito con il giovane Natan preso per soli 10 milioni da una società minore brasiliana (Bragantino).

Peggio ancora se parliamo dei rinforzi per il centrocampo, richiesti da Spalletti già a dicembre scorso, ed abbiamo visto proprio ieri sera di cosa è capace ... Guendouzì preso dalla Lazio per 13 milioni, cioè tanto quanto è costato Cajuste.

Poi, di suo, Garcia ha preteso di sostituire il capopreparatore atletico Sinatti (quello del Napoli 2022-2023 quasi senza infortuni) con uno di sua fiducia e subito dopo ... mezza squadra è finita in infermeria.





Andando alla tattica, Lobotka, Anguissa e il possesso palla con cui il Napoli dominava è diventato un 'butta la palla avanti' che poi ci pensa l'attacco con i suoi fenomeni a ... fare il miracolo.

Kwara e Rui, Politano e Di Lorenzo non devono più pressare sulle fasce e sfinire le difese avversarie perché Garcia preferisce il gioco di rimessa e ... i trequartisti agli esterni.

L'ottimo egoismo di Osimhen sotto porta secondo Garcia deve cambiare per aprire spazi per ... gli ex esterni che ora affollano l'area e perché ... c'è da tirare da fuori.





Arrivati allo spogliatoio, mai scontento l'anno scorso, che oggi si ritrova con Ostigard, Elmas, Simeone, Zanoli, Gaetano e Zerbin che con Garcia giocheranno poco, ma davvero poco.

Intanto, Raspadori rischia di diventare un 'oggetto misterioso' come centravanti, ala sinistra, trequartista o mezzala ... e Zielinski, Politano, Kwaratskelia e Osihmen non hanno rinnovato.

Dulcis in fundo, i nuovi acquisti Cajuste e Lindstrom lanciati nella mischia senza essere pronti, mentre ricordiamo la cura con cui Spalletti preparava questi cambi.





Aggiungiamo che sullo spogliatoio incide anche la tensione che accompagna ADL nelle trattative, non solo per la clausola di Spalletti o le vicende di Demme e Lozano dove ci si è impuntati per un paio di milioni di scarto rispetto all'offerta fatta.

Quello che pesano sono le offerte risibili fatte per il rinnovo di pilastri come Osihmen, Kwara e Zielinski e una campagna acquisti in economia a fronte di notevoli utili.



La tempesta perfetta.

Specialmente, se i tifosi iniziano a conoscere meglio Rudi Garcia: non è una responsabilità sua, anche se "Sarri l'ha vinta schierando la Lazio più bassa e ha fatto male al Napoli in transizione" (Alessandro Matri a Dazn) e sapevamo tutti che questo avrebbe fatto.



"Non mi aspettavo questo secondo tempo".

"Quando non si può vincere bisogna non perdere, i ragazzi devono impararlo".

"Quando giochi contro attaccanti così veloci sei sempre in pericolo".

"Devi fare più di un gol e stare in vantaggio all’intervallo".

"Squadra che non è riuscita a giocare sugli stessi ritmi del primo tempo".

"nel secondo tempo nessuno dei miei giocatori è stato all’altezza".

Chissà perché ...



#GarciaAddio