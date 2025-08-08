La corsa agli Oscar 2026 per la categoria Miglior Sceneggiatura Originale si preannuncia come uno dei campi di battaglia più interessanti della Stagione. Il panorama dei candidati offre un mix variegato di storie e stili, dove si intrecciano prestigio autoriale e narrazioni capaci di conquistare sia la mente che il cuore degli spettatori.

Netflix si posiziona come protagonista assoluto con una potente selezione di 3 titoli: dal “capostipite” Jay Kelly (per la sua witty introspection caratterizzata da dialoghi acuti che supportano un coming-of-age mascherato da commedia sofisticata) alla meta cinematic meditation che riflette sul cinema stesso di Nouvelle Vague (possibile competitor per la Francia ) fino al real-time political thriller, ambientato nelle stanze più segrete della Casa Bianca, A House of Dynamite.

Anche NEON ha un “arsenale” molto forte, proponendo due potenziali competitors per la corsa al Miglior film internazionale (e non solo): il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, l'act of resistance di It Was Just An Accident, un film di denuncia sociale (che potrebbe rappresentare il Lussemburgo , dato il veto dell’Iran), e l’acclamato Sentimental Value, un dramma norvegese poetico e intimo (che sarà quasi sicuramente la scelta della Norvegia).

Il quadro si completa con Warner Bros e il suo horror sovversivo Sinners, che usa il folklore per affrontare temi sociali profondi, letto come un’analisi della lotta della cultura afroamericana contro l’appropriazione culturale, trasformandosi in un potente manifesto sulla resistenza, la memoria e l'importanza di proteggere le proprie radici culturali.

La competizione si concentra su film che coniugano storytelling intenso, profondità tematica e una forte identità stilistica. Le strategie delle major puntano a enfatizzare la freschezza e l'originalità narrativa.



