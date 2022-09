Di seguito, un riassunto di quanto dichiarato mercoledì da Putin nel suo intervento al 7° Forum economico orientale.

"La Russia non ha perso nulla e non perderà nulla a causa della sua operazione militare in Ucraina, ma al contrario ha rafforzato la sua sovranità, poiché la polarizzazione nel mondo e all'interno del paese porterà alcuni benefici".



A proposito di quanto sta accadendo in Ucraina



L'operazione russa in Ucraina è una risposta a ciò che stava accadendo lì dal 2014: "Vorrei sottolineare ancora una volta che non abbiamo iniziato nulla in termini di operazioni militari. Stiamo solo cercando di porre fine alle ostilità".

"Credo che non abbiamo perso e non perderemo nulla. E dal punto di vista dei guadagni, posso dire che il nostro guadagno principale è una sovranità più forte. Questo è un risultato inevitabile di ciò che sta accadendo", ha sottolineato Putin.

"Si sta verificando una certa polarizzazione sia nel mondo, che all'interno del Paese. Credo che questo porterà alcuni benefici, perché si rinuncerà a tutto ciò che è superfluo, dannoso e tutto ciò che ci impedisce di andare avanti. Prenderemo slancio e ritmo per crescere".



A proposito del grano

L'accordo sul grano di Istanbul si è rivelato "un altro scandaloso inganno", poiché quasi tutti i prodotti agricoli spediti dall'Ucraina sono andati ai paesi dell'UE, mentre la Russia e le economie più povere sono state "semplicemente abbandonate", secondo il presidente russo.

La Russia può avanzare una proposta per limitare le esportazioni di grano ucraino verso l'Unione Europea.

"Sicuramente ne parlerò con il presidente turco. Dopotutto, siamo stati noi a elaborare il meccanismo di esportazione del grano ucraino".

Tuttavia, Mosca continuerà a lavorare sull'accordo, "nella speranza che gli obiettivi, per il bene dei quali è stato organizzato, alla fine possano essere raggiunti".

I prezzi globali degli alimenti sono ancora in crescita a causa delle restrizioni alle esportazioni russe, tuttora in vigore, nonostante siano state ufficialmente esentate dalle sanzioni.

"Si tratta di un progetto sofisticato e abilmente elaborato perché non sembrano essere in vigore restrizioni, che però esistono in relazione alla logistica, al noleggio delle navi, ai finanziamenti e alle assicurazioni".

"È ovvio che con questo approccio la portata dei problemi relativa ai prodotti alimentari in tutto il mondo non farà che aumentare, purtroppo, con nostro grande rammarico, rischiando di causare una catastrofe umanitaria senza precedenti", ha sottolineato Putin.



A proposito di gas e della "coda del lupo"

Un limite al prezzo per le importazioni di gas russo applicato dall'Unione Europea, è "l'ennesima follia, un'altra decisione fuori dalle regole di mercato che non ha futuro", che potrebbe comportare un aumento dei prezzi.

La Russia non ha problemi con le esportazioni delle sue risorse energetiche, poiché il gas consegnato dalla Russia tramite i gasdotti "è molte volte più competitivo del gas naturale liquefatto spedito attraverso l'oceano".

Mosca non attuerà "decisioni politiche che contraddicano i contratti".

"Non forniremo nulla se va contro i nostri interessi. Coloro che ci stanno imponendo qualsiasi cosa non sono in grado di dirci cosa vogliono. Che ci pensino".

"Ci resta solo una cosa da fare, come in un famoso racconto popolare russo, canteremo lascia che la coda del lupo si congeli", citando ciò che dice la volpe in un popolare racconto russo per bambini, dove il lupo è intento a pescare con la coda in una buca fatta nel ghiaccio.

Le accuse secondo cui Mosca stia utilizzando il gasdotto Nord Stream come "un'arma energetica" sono "un altro carico di sciocchezze".

La Russia è pronta a riavviare il Nord Stream 1 anche domani, ma "non ce lo permetteranno" e "premere un pulsante" è sufficiente per attivare il Nord Stream 2.

In generale, la Russia punta sullo "sviluppo ponderato e intelligente delle proprie ricchezze naturali", quindi le materie prime estratte nel paese saranno utilizzate principalmente per rafforzare la sovranità nazionale.



A proposito del "forno delle sanzioni"

Il venir meno del dominio globale degli Stati Uniti e l'incapacità delle élite occidentali di accettare fatti oggettivi sono diventati un catalizzatore per la "frenesia delle sanzioni" dell'Occidente. Di conseguenza, l'alto livello di sviluppo industriale dell'Europa e il tenore di vita degli europei "vengono gettati nel forno delle sanzioni" e sacrificati affinché gli Stati Uniti mantengano la loro dittatura globale.

La competitività delle aziende europee sta diminuendo a causa, tra l'altro, dei legami interrotti con la Russia.

"Non sarebbe sorprendente se alla fine la nicchia del business europeo, sia nel continente che nel mercato globale, fosse occupata dai loro mecenati americani, che non si limitano mai a seguire i propri interessi e non esitano a raggiungere il loro obiettivo", ha detto Putin.

Inoltre, "nel tentativo di resistere al corso della storia, i paesi occidentali hanno minato i pilastri chiave del sistema economico mondiale", quindi la fiducia nel dollaro, nell'euro e nelle altre valute occidentali è andata persa e i tassi di inflazione hanno fatto registrare da molti anni record su record.



A proposito della centrale nucleare di Zaporizhzhia



Il rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia è credibile.

"Sì, senza dubbio mi fido di quel rapporto. "I tecnici dell'AIEA, ovviamente, sono sotto pressione … e non possono sostenere chiaramente che i bombardamenti provengono dal territorio ucraino, è una cosa ovvia.

L'affermazione che la Russia stia bombardando la centrale nucleare che controlla è "una sciocchezza".

La Russia è pronta a portare "chiunque, compreso un folto gruppo di giornalisti, inclusi giornalisti europei e statunitensi" alla centrale nucleare "anche domani".



A proposito dei visti

La Russia non dovrebbe rispondere alle restrizioni sui visti contro i cittadini russi: "Non dovremmo fare nulla che non serva i nostri interessi", ha detto Putin.

La Russia non taglierà i contatti con i paesi occidentali, inclusi quelli che riguardino cultura, istruzione e sport.

"Coloro che lo fanno non ci stanno isolando, stanno isolando se stessi".

Inoltre, Mosca accoglierà favorevolmente le compagnie occidentali che continueranno la loro attività in Russia. "Lasciamoli venire a lavorare, che c'è di male?".



A proposito di Borrell

L'invito del capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a "sconfiggere la Russia sul campo di battaglia" è un "bizzarro approccio diplomatico".

Quanto alle sue parole su "una Russia fascista", "lasciamo che Dio sia il suo giudice... che dica ciò che vuole", ma negli anni '30 "sarebbe stato dalla parte dei golpisti" nella guerra civile spagnola.



A proposito dell'economia russa

"Nel complesso, la comunità imprenditoriale russa sta mostrando nel migliore dei modi la propria responsabilità per il Paese, per la Patria, per i cittadini. Voglio prenderne nota e voglio ringraziarli per questo".

Parlando di quegli uomini d'affari i cui conti e yacht sono stati sequestrati in Occidente, Putin ha ricordato che erano stati avvertiti di possibili conseguenze.

"Avrebbero dovuto tenere quelle barche qui e avrebbero dovuto investire i loro soldi non in attività straniere, ma nello sviluppo delle infrastrutture russe. Non avrebbero perso nulla, ma avrebbero realizzato un profitto sui soldi investiti".



A proposito di sovranità

"La Russia è un paese sovrano e proteggeremo sempre i nostri interessi nazionali, mentre perseguiamo un corso politico indipendente", ha affermato Putin.

La Russia apprezza le stesse qualità nei suoi partner che si sono dimostrati affidabili e responsabili in anni di cooperazione nel commercio, negli investimenti e in altri settori, riferendosi principalmente ai paesi dell'Asia e del Pacifico.

Secondo Putin, "la stragrande maggioranza delle nazioni dell'Asia e del Pacifico trova inaccettabile la logica distruttiva delle sanzioni e le relazioni commerciali sono basate sulla reciproca convenienza", e questo è "un enorme vantaggio competitivo e la chiave per uno sviluppo dinamico e a lungo termine".



Informazioni sull'ordine multipolare e "basato su regole"

"La visione [della Russia] di un ordine multipolare è quella di un mondo che deve essere più giusto, un mondo che non dovrebbe basarsi sul diktat di un paese, che si immagina rappresentante di Dio sulla Terra, o forse anche di più, e costruisce tutta la sua politica sulla sua presunta esclusività", ha precisato Putin.

"Molti dicono oggi che la Russia sta violando il diritto internazionale. Io credo che questo non sia assolutamente vero", aggiungendo che il diritto internazionale è stato violato da coloro che hanno invaso la Libia e l'Iraq.



Sul nuovo primo ministro britannico

Nel commentare la nomina di Liz Truss a primo ministro, Putin ha affermato che nel Regno Unito è in vigore "una procedura lontana dai principi democratici dell'elezione di un capo di governo".

"Il popolo della Gran Bretagna non sta partecipando al cambio di governo in questo caso".

Il modo in cui Londra costruirà relazioni con la Russia sotto il primo ministro Liz Truss dipenderà dalle élite dominanti britanniche.

"Il nostro dovere è proteggere i nostri interessi. Lo faremo in modo coerente e nessuno dovrebbe avere dubbi al riguardo", ha promesso.



Sulla situazione economica

"La Russia sta affrontando l'aggressione economica, finanziaria e tecnologica dell'Occidente", ha affermato il presidente.

In generale, "il picco, la situazione più difficile [dell'economia del Paese] è stato superato. La situazione si sta normalizzando", anche se permangono alcuni problemi "in diversi settori e regioni, presso le singole imprese del Paese, soprattutto quelle che erano collegate a forniture europee o inviavano nel continente i loro prodotti".

In particolare, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici, inferiore al 4%, e anche l'inflazione è in calo. Potrebbe raggiungere circa il 12% entro la fine dell'anno e entro il secondo trimestre del prossimo anno è probabile che diminuisca al 5-6% "e altri affermano che non salirà oltre il 4%".

Ci sarà un calo del PIL, ma sarà insignificante, intorno al 2%, ha affermato Putin aggiungendo che il bilancio di quest'anno avrà un avanzo fino a 0,5 trilioni di rubli nonostante l'aumento delle spese.



A proposito di sviluppo della Russia orientale

Il programma di assistenza all'acconto per gli acquirenti di case nella Russia orientale sarà prorogato almeno fino al 2030. Cinque miliardi di rubli all'anno saranno stanziati per il rinnovamento di città e paesi dell'Est con una popolazione inferiore a 250.000 abitanti, ovvero la metà dei fondi stanziati per le ristrutturazioni urbane in tutta la Russia.

Putin ha promesso che le autorità russe continueranno a sostenere il rapido sviluppo delle regioni della parte più orientale del Paese, anche attraverso il sostegno statale.