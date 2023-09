Milano rimane in mano all'Inter. Con un trionfale 5-1 sul Milan, l'Inter conquista il quinto derby sui cinque disputati nel 2023. Sugli allori Mkhitaryan che ha realizzato una doppietta e Marcus Thuram autore di un gol spettacolare. Completano il punteggio per i nerazzurri il rigore dell'ex Hakan Calhanoglu e il gol di Davide Frattesi nei minuti di recupero. La rete di Rafael Leao che aveva accorciato le distanze portando il risultato sul 2-1, aveva fatto sperare i rossoneri, ma così non è stato.

L'Inter stabilisce un record vincendo cinque derby consecutivi, mentre Stefano Pioli diventa il primo allenatore nella storia a perdere cinque derby consecutivi.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, nella classifica d Serie A, dopo quattro giornate rimangono a punteggio pieno e si prendono la vetta solitaria della classifica, a +2 sulla Juventus, che nell'altro match del pomeriggio ha vinto per 3-1 contro la Lazio. Il Milan è, per ora, terzo con 9 punti.

Così Henrikh Mkhitaryan ha commentato la vittoria a Dazn:

"Siamo molto felici, specialmente io. L'importante non è che ho segnato, ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione e vogliamo dare continuità. Con i nostri tifosi si può fare tutto, volevo ringraziarli per il sostegno che hanno dato per queste partite e per i derby dell'anno scorso. Dobbiamo andare avanti tutti insieme e poi vedremo alla fine che succederà.Siamo tutti qua per un obiettivo, per me non è importante se inizio la partita o vado in panchina, l'importante è chi gioca dà un sostegno. Siamo 25, ogni gara il mister deciderà chi inizia e a loro va dato il sostegno perché l'obiettivo è la seconda stella. Non invecchio mai? Spero... Faccio del mio meglio e vedremo quanto potrò andare avanti. Abbiamo cambiato metà della squadra, ma quelli che sono arrivati hanno capito cosa significa giocare per l'Inter. Avete visto come possono fare la differenza per noi. Andiamo piano piano, guardiamo partita dopo partita".