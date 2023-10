Rumba, salsa, merengue, flamenco, tango, valzer, paso double. Se citiamo questi balli non possiamo non fare riferimento a “Ballando Con Le Stelle” che, giunto alla sua diciottesima edizione, da sabato 21 ottobre, in prima serata, dall’Auditorium Rai del Foro Italico in Roma, si appresterà ad intrattenere il pubblico di Rai 1, con la sua consueta voglia di leggerezza e di divertimento, senza far mancare quella nota di pepe e di polemiche, a cui siamo abituati, ogni anno, dalla giuria, riconfermata, nonostante, nell’estate, siano ventilate delle ipotesi di cambiamento. Per non parlare del cast sorprendente e di grande qualità. Solo per citarne alcuni, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica, Wanda Nara. Ogni anno, l’asticella è, sempre, più alta ed assortita. È il segreto di un programma di successo che, sin dal suo esordio, avvenuto nel lontano 2005, continua ad attrarre e a piacere al pubblico, per come si sia saputo adeguare ai tempi. Ne parliamo, in questa intervista esclusiva, con Milly Carlucci, l’indiscussa padrona di casa che, anche quest’anno, ci accoglierà, con il suo savoir – faire ed il suo stile elegante, composto e rispettoso nei confronti degli spettatori, che la seguono, con immenso affetto, e che, trepidanti, non vedono l’ora di misurarsi a passo di danza.

Sabato 21, dall'Auditorium Rai del Foro Italico, in Roma, avrà inizio la nuova stagione di "Ballando Con Le Stelle". È pronta per questo ritorno?

“Spero di sì. Non ci si sente mai pronti, fino in fondo. C’è grande emozione e non vedo l’ora di cominciare”.

Questa stagione di "Ballando con le stelle" ha previsto la riconferma, in blocco, della giuria, di cui, in estate, si erano ventilate delle ipotesi di cambiamento. Solo voci o avete, davvero, preso in considerazione questa possibilità?

“Una cosa che funziona o che è importante, fa discutere. La nostra giuria è unica, per caratteri, qualità dei singoli e alchimia di gruppo. Talvolta, c’è armonia, altre volte, disarmonia e tensione. È la vita. È la loro verità. Nessuno dice loro cosa dire. Perciò, mai avuto dubbi, solo che tutte le scelte che, come Direttore Artistico, faccio, devono, necessariamente, ogni anno, essere avallate dalla Rai, che è la mia azienda. Perciò, per una doverosa forma di rispetto, ho atteso ad annunciare la riconferma. E, anche, perché volevo creare un po’ di sana suspence, viste le tanti voci”.

Milly, ogni anno, al momento della presentazione della nuova stagione, tende ad alzare, sempre di più, l'asticella, proponendo un cast sorprendente e di grande qualità. Come fa, ogni anno, a convincere nomi importanti dello spettacolo come Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Wanda Nara ed Antonio Caprarica?

“La verità è che sono una stalker e, prima o poi, qualcuno cede. Lino lo corteggio da diciotto anni, Ricky da poco meno. Mentre Antonio è stata un’idea fulminante. Mai avrei immaginato che accettasse subito. Credo che tutti sappiano che è un programma sano e onesto. Si lavora duro. Si cerca di fare spettacolo, raccontare storie ed emozioni. E c’è un quintetto di “cattivi” che si frappone tra loro e il percorso nel programma”.

In che modo, avviene la selezione del cast?

“È un cast aperto. Ogni occasione è buona. Si cerca il puzzle migliore di colori e personalità”.

Si è parlato, a lungo, di una possibile presenza di Barbara D'Urso. L'avrà come ballerina per una notte o è stata solo una suggestione lanciata dal gossip?

“Solo gossip. Ne parlammo diversi anni fa. Quest’anno, nessun contatto”.

Da questa edizione, che cosa ci dobbiamo aspettare?

“Mi auguro divertimento, sorrisi, emozioni e spettacolo. Leggerezza e qualche polemica”.

Tra le novità, c'è la presenza di Simona Izzo, che vede gareggiare suo marito Ricky. Com'è avvenuta la scelta di ripiegare su di lei?

“Noi abbiamo scelto Ricky. Simona è un vulcano e una donna ricca di personalità e simpatia e, così, inevitabilmente, farà parte del gioco”.

Leggendo i nomi del cast, figura anche quello di Carlotta Mantovan, moglie del grande ed indimenticabile Fabrizio Frizzi, che ha anche gareggiato nelle prime edizioni. Come ha fatto a convincerla a partecipare? Ci dobbiamo aspettare un ballo dedicato a lui?

“Le proposi di partecipare già lo scorso anno, ma Carlotta non si sentiva pronta. Così, le proposi di fare la ballerina, per una notte. Quest’anno, è stata lei a cercarmi, dicendo che si sentiva pronta, per un’esperienza del genere. Quello che accadrà, nel corso delle puntate, non è preventivabile. Andremo dove ci porta il cuore”.

Come mai, un programma come "Ballando Con Le Stelle", che è giunto alla sua diciottesima edizione, approdato nel lontano 2005, sia una delle trasmissioni di punta della rete ammiraglia?

“Credo che, semplicemente, piaccia al pubblico e abbia saputo adeguarsi ai tempi”.

Si farà il "Cantante Mascherato"?

“Si farà Ballando 18, poi vedremo. Ogni periodo ha le sue emozioni e i propri impegni”.

Oltre a "Ballando con le stelle", ha in mente altri progetti e dei sogni che intende realizzare?

“Tanti, ma, ora, sono troppo impegnata con la realtà. E la realtà è Ballando Con Le Stelle”.