Momenti di panico a Londra, questo pomeriggio, sul London Bridge, per degli spari legati a quello che la polizia britannica ha catalogato come un possibile episodio di terrorismo.

Fino a questo momento non è stato diramato un comunicato ufficiale sull'accaduto, ma, in base alle prime ricostruzioni, con l'aiuto di alcuni video pubblicati via social da persone presenti, pare che una persona abbia ferito o tentato di ferire alcuni passanti con un coltello. Altri, sicuramente molto coraggiosi, avrebbero tentato di fermarlo. Da qui è nata una colluttazione.

Successivamente, in base all'interpretazione delle immagini disponibili, i poliziotti intervenuti hanno sparato al presunto terrorista, dopo aver allontanato quanti erano riusciti a fermarlo. Nel filmato seguente si vede una persona che si allontana con in mano il coltello tolto all'uomo.

Questa ricostruzione non ha ancora avuto una conferma ufficiale, ma è quella a cui i media sembrano dare maggior credito.