Il Comune ha messo a disposizione dei cittadini una App, denominata K-Reader per comunicare i consumi effettivi dell’acqua tramite smartphone: si tratta di un servizio innovativo per agevolare la certificazione del consumo idrico senza errori.

La procedura è abbastanza semplice: sarà sufficiente scaricare l’App tramite Google Play o App Store, aprirla e inserire il numero di telefono ed il codice fiscale. A quel punto si riceverà un codice per l’autenticazione.

L’utente dovrà inserire il Comune di Milazzo, la matricola del contatore e il codice utenza. A quel punto potrà comunicare la lettura facendo anche una foto al contatore. Basterà quindi inviare tutto ed entro 48 ore si riceverà la notifica di avvenuta validazione della lettura.

Nel contempo i Consiglieri comunali Antonio Amato e Maria Magliarditi hanno presentato una nota per invitare l’Amministrazione a disporre la riapertura dei bagni pubblici di via Crispi, chiusi da tempo, ed eventualmente di prevederne altri. “Una città turistica – evidenziano Amato e Magliarditi – deve fornire questi servizi ai visitatori oggi costretti a ricorrere ai bar o ad altri ritrovi in caso di necessità”.