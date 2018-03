"Outdoor Training: come combattere lo stress e sfidare il freddo" di Francesco Rappoccio Project Manager

Outdoor training è il termine con cui ci si riferisce alla formazione outdoor, ovvero a quel tipo di formazione esperienziale che si svolge all’aperto. Le esperienze di outdoor training ossono essere realizzate in contesti come i parchi, la montagna, i fiumi, i laghi ed il mare, dando in alcuni casi vita ad esperienze di vera e pura avventura nelle quali il gruppo di formazione si confronta con l’ambiente circostante e le sue difficoltà. Alcuni esempi di Outdoor training possono essere le attività di orienteering, di rafting, di utilizzo di strutture outdoor training come le cosiddette corde alte .

I principali obiettivi di questa tipologia di formazione sono:

• facilitazione di una presa di coscienza delle proprie capacità e potenzialità, del proprio valore così come delle proprie aree di criticità;

• aumento dei sentimenti di autostima e di autoefficacia delle persone;

• comprensione della complessità di un gruppo di lavoro e sviluppo del lavoro in team;

• scoperta dell’importanza degli altri, del loro feedback, della loro cooperazione;

• sviluppo del coraggio per affrontare cambiamenti, situazioni nuove e poco conosciute;

• confronto con il rischio e la sfida;

• miglioramento delle capacità di gestione dei processi decisionali, del problem solving;

• sviluppo della curiosità, del senso di osservazione e della capacità di ascolto;

• miglioramento delle capacità comunicative in gruppo;

• aumento della tolleranza e valorizzazione della diversità



PROPONETE ATTIVITA' DI OUTDOOR TRAINING ALLE VOSTRE AZIENDE, SCOPRIRETE MOLTO DI VOI E DI CHI VI STA ACCANTO OGNI GIORNO