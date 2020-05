Toh... chi si rivede! Il presidente della Corea del Nord Kim Jong-un è ricomparso in pubblico dopo 20 giorni di assenza dalla scena politica e pubblica del Paese.

Le immagini del Leader nordcoreano sono state diffuse dalla KCNA (agenzia stampa di Stato nordcoreana) e mostrano Kim Jong-un presenkziare, il 1 maggio, all’apertura ufficiale di una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, località nei pressi della capitale Pyongyang.

Fragorosi gli applausi e gli evviva delle persone presenti rivolti a Kim, secondo quanto riporta la KCNA. L'ultima volta che era apparso in pubblico era stato lo scorso 12 aprile.

Al taglio del nastro, oltre al Presidente nordcoreano erano presenti la sorella e consigliera Kim Yo-jong e altri dignitari.

Durante la sua assenza, molte le speculazioni riguardo alla sua scomparsa: deceduto, in coma vegetativo, in vacanza o in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico. Queste le ipotesi formulate in questi 20 giorni, a cui, negli ultimi giorni, si è aggiunto qujella che lo voleva in fuga dalla pandemia di Covid che duramente starebbe colpendo lapopolazione della Corea del Nord.

Non è il primo caso di sparizione del Presidente nordcoreano. Infatti, nel 2014 scomparve per più di un mese, alimentando (anche allora) voci sul suo stato di salute.

In questi giorni però si è anche discusso su chi avrebbe preso le redini della Corea del Nord nel caso reale di decesso di Kim Jong-un.

Molte le ipotesi, ma tutte portavano a un solo nome: Kim Yo-jong. Infatti, la sorella minore di Kim Jong-un è da 10 anni al fianco del fratello in tutti gli eventi pubblici e al tempo stesso ricopre diversi incarichi di prestigio all’interno delle istituzioni nordcoreane. Ed è per questa ragione che potrebbe sostituire il fratello alla guida della Corea del Nord.

Una scalata molto in salita a causa del maschilismo nell'esercito nordcoreano che controlla di fatto il potere in quel Paese, ma non è tutto deciso.