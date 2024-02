Ne"Il Salotto delle Celebrità" Guida Sicura Supercar: Alla Confluenza tra Adrenalina, Sicurezza Stradale e Passione Musicale. Benvenuti alla nostra intervista esclusiva con il fondatore di "Guida Sicura Supercar", un'impresa all'avanguardia nel settore dei corsi di guida sicura e sportiva. Scopriremo la missione unica di questa azienda nel panorama europeo, i progetti futuri ambiziosi che stanno delineando il loro percorso e le motivazioni dietro la partecipazione a eventi esclusivi. Inoltre, esploreremo il legame personale del fondatore con la musica, in occasione del Festival di Sanremo. Un viaggio intrigante attraverso l'incrocio tra adrenalina, sicurezza stradale e passione per l'arte musicale.

“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Grazie per la domanda. In questo momento in Europa esistono società molto note e quotate che organizzano favolosi ed utilissimi corsi di guida sicura con auto “normali” molto belle delle principale case costruttrici e poi esistono Società che organizzano Giri in pista con le Supercar. Noi ci poniamo in mezzo realizzando un’offerta completa di Corsi di Guida Sicura, Sportiva, su Neve e Ghiaccio, Militare / Difensiva e Veloce Operativa utilizzando anche le Supercar per offrire in contemporanea il gusto del bello e l’emozione delle supercar unite ai concetti tecnici della sicurezza su strada.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Vogliamo diventare il primo operatore a livello Europeo per i corsi di guida sicura e sportiva, un punto di riferimento nel settore. A breve nuove auto e nuovi format che vanno ad affiancare ai corsi già esistenti di team Building Aziendale e Vip Experience

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

Incontrare personaggi del mondo dello spettacolo, Artisti, Manager, Aziende e Imprenditori. Fare Networking e far nascere nuove collaborazioni. Trovare anche Influencer con i quali collaborare. Trascorre dei bei momenti insieme in una cornice favolosa. Ma anche fare branding awareness “In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica.

Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Tutti quelli positivi! Assolutamente musica che influenza emotivamente e fa pensare, che sia di movimento e porti a pensare positivo, che riaccenda le passioni. Tra questi tutti gli interpreti della musica pop a livello mondiale: Shakira, Rihanna, Beyopncè, Britney Spears… a livello nazionale invece e cambiando genere, andando sul dance, sicuramente Gigi D’Agostino.