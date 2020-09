Continua l'altalena con i numeri del contagio da Covid che anche oggi risalgono rispetto a 24 ore fa. Sono stati infatti 1.851 i nuovi casi, con 105.564 tamponi effettuati. Il totale dei casi è così salito a 314.861.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati, mentre sono otto quelle che hanno superato i 100: Lombardia (201), Veneto (140), Piemonte (170), Emilia Romagna (101), Toscana (120), Lazio (210), Campania (287) e Sicilia (170).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 51.263 (ieri erano 50.630). Tra i positivi, 280 (9 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 3.047 (ieri 3.048) sono ricoverati con sintomi e 47.936 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 47.311).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 227.704 dai 226.506 di ieri. Oggi sono 24 i decessi, con il totale che sale a 35.894.