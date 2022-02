Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su quella emozione di salire sul palco, su come la partecipazione ha inciso sulla loro vita e arte e su tanto altro ancora.

Ecco la chiacchierata con Simona Masterclass.



Dopo l'esperienza vissuta quale consiglio daresti a chi mette piede per la prima volta su un palco così importante?Il consiglio che darei a chi sale su un palco per la prima volta, è quello di mantenere la calma il più possibile in modo di essere sciolti per sentirsi a loro agio.

Cosa ti è piaciuto o meglio cosa ti ha emozionato di più?La cosa che mi ha emozionata di più, è stato il giudizio degli organizzatori e i loro consiglio sono stati molto utile e preziosi.

Che idea ti sei fatto sull'organizzazione dei contest? C'è qualcosa che vorresti cambiare?Non cambierei niente del contest, è stato organizzato molto bene e molto preciso, mi hanno fatta sentire molto a mio agio.

Cosa ti aspetti da questa partecipazione? Ne è valsa la pena?Questa partecipazione mi ha aiutata molto a esprimermi con gli altri e a migliorare me stessa attraverso il loro giudizio, spero che mi sarà ancora d’aiuto in futuro.

Perché la canzone che hai deciso di portare era quella 'giusta'?La canzone che ho scelto per me era quella giusta, poiché rivedo molto me stessa nelle sue parole

Cosa vuoi dirci di te?Sono Simona Gentile vengo da Ariccia in provincia di Roma, studio presso il liceo S. Giuseppe di Grottaferrata, indirizzo scienze umane. Studio Musica. canto e batteria da 4 anni presso la scuola BASTET di Maura Russo di Albano Laziale. Le mie passioni sono il canto e suonare batteria. Pratico kick boxing presso la palestra Danilo Boxe di Ariccia. Sogno di diventare attrice, ma con la riserva che suonare e cantare insieme potrebbero divenire per me un lavoro.