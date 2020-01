Il 25 Gennaio 2020 Chiara Taigi si esibirà nel Concerto del Nuovo Anno Lunare, “Lunar New Year Concert”, a Newark negli States sotto la Direzione del M° Xian Zhang con la New Jersey Symphony Orchestra NJSO che ha quasi raggiunto 100 anni di storia nella musica nel bellissimo teatro del New Jersey Performing Arts Center NJPAC con oltre 2800 posti e una acustica formidabile.

Chiara Taigi raddoppia il Capodanno, dopo il successo su RAIUNO, 24% di share con oltre 1 milione e seicentomila spettatori, con il Bacio di Arditi del 29 dicembre 2019, ora ripeterà il Capodanno cantando nella ricorrenza Cinese del 25 gennaio e Chiara Taigi ha dichiarato:

" Sono contenta di poter fare questa esperienza negli States con un ritorno con la direzione della M° Xian Zhang e la mia prima volta sia per l'Orchestra NJSO che il grande teatro NJPAC, in un contesto artistico e organizzativo di altissimo livello, senza dimenticarci la commemorazione e le grandi presentazioni e lo stimolante scambio culturale del Capodanno Lunare e l'occasione di festeggiare un secondo Capodanno in occasione dell'Anno del Topo della tradizione cinese "



Il concerto risulta già tutto esaurito da mesi e ormai con pochissimi posti esclusivi disponibili dei 2868 posti a sedere della grande sala del Prudential Hall del NJPAC.

Il concerto consta di un evento pre-concerto VIP pieno di eventi culturali e di divertimento, il concerto con esecuzioni della tradizione operistica e cinese e poi un esclusivo elegant VIP dinner.

La Maestro Xian Zhang è la responsabile artistica della NJSO e sarà direttore d'orchestra della esecuzione di brani di Verdi, Bizet e Puccini, oltre a brani della tradizione Cinese.

M° Xian Zhang oltre ad una variegata carriera, ha diretto e coordinato l'Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi” ( LaVerdi ) ed è stata la prima donna nominata per un incarico ad essere Direttore d'orchestra per qualsiasi orchestra della BBC e in BBC NOW nel 2017 la prima donna Direttore a fare il Promo Annuale BBC con la Nona Sinfonia Beethoven. Chiara Taigi ha avuto l'opportunità di lavorare e collaborare con il Maestro in ambedue le realtà artistiche italiane ed inglesi.

La storia della New Jersey Symphony Orchestra inizia quasi 100 anni or sono, intorno al 1922 al Museo dell'Arte Montclair ed ha seguito una incessante attività con centinaia di anteprime assolute mondiali ed esecuzioni fino ai giorni nostri.

L'Auditorium NJPAC è associato all'Orchestra NJSO, è tra i sei più grandi teatri esistenti negli Stati Uniti, un progetto iniziato nel 1986 e poi realizzato dal noto Architetto Barton Myers nel 1997.

La grande sala del Prudential Hall ha 2868 posti di capienza, palco e golfo mistico idraulici a geometria variabile, oltre ad una invidiabile strumentazione audio, video e luci all'avanguardia.

Si prospetta un'evento poliedrico, divertente e coinvolgente di altissimo livello culturale e di spettacolo, completo di molte attività di interscambio culturale e per un pubblico molto esclusivo.



