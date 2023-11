La premiazione si terrà il 4 dicembre 2023 dalle ore 16,30 alle 19,00 in presenza e in diretta streaming, presso il Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia – 10° piano Ala O - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Agostino Gemelli, 8 – Roma.

In ricordo di Francesca Voi.

PROGRAMMA

Presenta e introduce

- MARESA BERLIRI, Socia volontaria della Komen Italia

- EMANUELE TANZILLI, Direttore, Libero Pensiero: video messaggio di saluto*

Interventi

- ARIANNA SAGGIO, Libero Pensiero: Il concorso Fino in fondo: poesia per la prevenzione

- MARINELLA LINARDOS, Psiconcologa Centro Integrato di Senologia Fondazione Policlinico Gemelli:

Il campo poetico nella cura

- FRANCESCO PAOLO DELLAQUILA, Poeta e DOLORES ROTUNNO, Attrice: Poesia cura dell’anima

- GABRIELLA GIANFELICI, Autrice e critica letteraria: La poesia: comunicazione ed emozione

Proclamazione dei vincitori per le due sezioni del concorso

Premiazione delle poesie della Sezione A - Fino in fondo, lettura dei testi e consegna targhe/premi:

- Sezione a tema Fino in fondo – prime classificate a pari merito:

· Platani genuflessi, di Paolo Cattolico

· Io non sapevo, di Maria Pina Ciancio

· In un giorno qualunque, di Luisa Di Francesco

· Profumo di mele, di Virginia Rescigno

- Menzione speciale della giuria sulla Sezione fino in fondo:

· Il sudore degli occhi, di Fernando Salentino, presentata per lui dalla sorella Patrizia, per aver colto lo spirito di Fino in fondo proponendoci una poetica analogia: le lacrime di dolore sono “Il sudore degli occhi”

Premiazione delle poesie della Sezione B – poesia a tema libero, lettura dei testi e consegna della targa/premi:

- Sezione a tema libero – Prima classificata:

· Non è mai finita, di Lucia Lo Bianco

- Menzione di merito della Giuria sul tema della pace:

· Pace, di Sabrina Vanini

Discussione e conclusioni

Ancora poesie: lettura di rime di alcuni partecipanti al Premio

Natalino Alberti



Sergio Di Placido



Daniela Indennidate



Emilia Valenzano

Condivisione di pensieri e suggestioni sulle poesie lette e sul concorso da parte dei partecipanti.

* in attesa di conferma

Il Premio letterario di Poesia Fino in fondo

Il Premio letterario di Poesia Fino in fondo, istituito in memoria di Francesca Voi, intende promuovere la poesia co me strumento per la narrazione di sé e la condivisione di pensieri, immagini e sentimenti, sia l’uso terapeutico per la gestione delle emozioni e delle esperienze dolorose (ad esempio la malattia). Il Premio sostiene le attività di prevenzione e di supporto alle donne che hanno vissuto o si confrontano con il tumore al seno della Komen Italia.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/premio.finoinfondo

E.mail: [email protected]