Anche quest’anno, Italian Resuscitation Council accoglie l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (www.erc.edu), a promuovere, sviluppare e realizzare una Campagna di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare.

L'infarto miocardico acuto è una malattia comune con gravi conseguenze in termini di mortalità, morbilità e costi per la società. L'aterosclerosi coronarica svolge un ruolo fondamentale come substrato sottostante in molti pazienti.

Inoltre, è stata recentemente introdotta una nuova definizione di infarto del miocardio che ha importanti implicazioni dal punto di vista epidemiologico, sociale e del paziente.

L'avvento delle unità di cura coronarica e i risultati di studi clinici randomizzati sulla terapia di riperfusione, l'intervento coronarico litico o percutaneo e il trattamento medico cronico con vari agenti farmacologici hanno sostanzialmente cambiato l'approccio terapeutico, diminuito la mortalità in ospedale e migliorato il prospettiva a lungo termine nei sopravvissuti alla fase acuta.

Nuovi trattamenti continueranno ad emergere, ma la sfida più grande sarà quella di attuare efficacemente azioni preventive in tutti gli individui ad alto rischio e di espandere la consegna del trattamento acuto in modo tempestivo per tutti i pazienti idonei.