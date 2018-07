Gaetano Ienco nuovo Coordinatore Sud Italia del MSI-DN

Dopo le dimissioni da Tesoriere dall’associazione Politico sociale denominata “Noi Sammaritani” il sig.Gaetano Ienco, ha fatto seguire le dimissioni da socio.

Oggi è presente sul territorio con la carica di Coordinatore Sud Italia del MSI-DN.

Vi informo che ho l’onore e l’onere della responsabilità come coordinatore sud Italia del Movimento Sociale Italiano, MSI-DN – Nomina ufficiale arrivata ieri sera. Il mio ruolo in questo partito e in questo momento è di aggregazione, cioè unire tutte le forze di centro destra, destra moderata, destra liberale, per formare un unico polo forte e compatto. Un compito non molto semplice, ma fattibile e costruttivo. Mi interessa fare alleanze a livello territoriale e Nazionale, viste le prossime elezioni EUROPEE tra pochi mesi. Il nuovo Segretario Nazionale del MSI-DN , con il simbolo storico registrato MSI-DN, Flavio Boccia, con il quale ho avuto un incontro pochi giorni addietro, si è reso disponibile ad appoggiare ogni proposta concreta che sia volta ad unire.

Io abbraccio quella politica fatta di uomini, perché non sono i partiti che fanno, ma gli uomini, e non esistono gerarchie quando il primo e l’ultimo hanno lo stesso obbiettivo., ma esiste un gruppo, che aiuta e sostiene chi ha bisogno.

Chiedo a chiunque se ha la capacità, la forza, il coraggio di mettersi in gioco, mettendoci la faccia, mettendosi in prima persona senza alcun timore. Con la consapevolezza che alcuni approveranno questa mia scelta, e che altri punteranno il dito, da dietro la testiera, e giudicheranno scrivendo le solite illazioni volte a distruggere, invece di incitare per costruire, a questi io dico grazie, perché con il vostro disniego mi date la visibilità, la simpatia, ed il sorriso di andare avanti, consapevole e cosciente che il cammino sarà duro, sopratutto per me che non sono un politico e non lo sarò mai, ma combatto per i nostri interessi, i nostri diritti, i nostri bisogni. E sono stanco di quelle persone che elogiano per il loro interesse personale, dimenticandosi la coerenza di un ideale volto verso la giustizia pluralista e non verso l'individualismo.

Mi sono sentito di informarvi per correttezza e rispetto nei vostri confronti.

Coordinatore Sud Italia MSI-DN

GAETANO IENCO