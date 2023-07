Il 13 luglio 2023 al Ferrara Summer Festival arriva la comicità de I Soliti Idioti, ovvero Francesco Mandelli e Fabrizio Biggi protagonisti con il loro Fiodena Summer Tour. Dopo le battute di Max Angioni e le canzoni sofisticate e divertenti di Drusilla Foer, ecco un altro show dedicato alle risate, che precede tra l'altro lo spettacolo di Giacobazzi & Friends, in programma per il 18 luglio.

I Soliti Idioti hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell'italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l'anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca (anzi Gialuca, dai *****, ovvero un'esclamazione non ripetibile qui) oltre agli iconici I tifosi, L'amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco... Al Ferrara Summer Festival il 13 luglio propongono lo spettacolo "I Soliti Idioti, il Ritorno", che mette insieme tutti i loro personaggi più celebri. Nati come duo nel 2009, infatti, sono appena tornati insieme dopo un lungo periodo in cui hanno lavorato a progetti solisti, per riproporre i loro cavalli di battaglia.

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.

Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

