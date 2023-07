Sarà presentato il 28 luglio a Venezia, presso l’Aula Mario Baratto dell’Università Cà Foscari (ore 16.30) il libro "Persone, energie, futuro. Infinityhub: la guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia", a cura di Massimiliano Braghin, fondatore e amministratore delegato della Energy Social Company veneziana Infinityhub, benefit specializzata nella realizzazione di opere ambientali e di rigenerazione in tutta Italia, finanziate soprattutto tramite campagne di crowdfunding sulle principali piattaforme italiane da CrowdFundMe, quotata in Borsa, a Ener2Crowd. Il volume è disponibile dal 5 luglio 2023 sul portale di Edizioni Ca’ Foscari, in edizione digitale e cartacea.

Moltiplicatore keynesiano, startup, scaleup e unicorni, fintech e alta finanza, equity crowfunding, social network come strumento educativo per la sostenibilità, sostenibilità come valore aggiunto, evoluzione da Energy Service Company a Energy Social Company. Nuove figure professionali l’Energy Manager e il Sustainability manager, comunità energetiche e smart grid, efficienza energetica, tecnologie abilitanti e modelli di business innovativi, fonti energetiche rinnovabili. Sono questi e altri ancora i temi trattati dal libro, attraverso le parole e i pensieri di dodici neolaureati alla Cà Foscari: sei donne e sei uomini, selezionati da un’Academy fondata da Infinityhub all’interno dell’ateneo e poi inseriti in azienda. La pubblicazione nasce, infatti, dall’incontro tra Massimiliano Braghin e Marco Cosmo, direttore di Ca’ Foscari Alumni, realtà di cui Infinityhub è entrata a far parte nel 2020, come impresa sostenitrice, offrendo, prima, degli stage retribuiti e promuovendo, in seguito, un’Academy, con il supporto di prestigiosi docenti dell’ateneo veneziano. La Cà Foscari è stata anche protagonista e artefice delle pagine del volume, che raccoglie i contributi e la collaborazione dei professori Monica Billio (Dip. Economia), Nicola Chiaranda (Dip. Economia), Marco Fasan (Dip. Management), Chiara Mio (Dip. Management), Wilmer Pasut (Dip. Scienze Ambientali, Informatica e Statistica), Francesco Rullani (Dip. Economia) e dei referenti del Career Service. L’introduzione ospita gli interventi di tre soci fondatori di Infinityhub: Alberto Malagodi (mentor), Giovanni Cutini e Daniele Ravaioli.

"Persone, energie, futuro. Infinityhub: la guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia" si pone l’intento di condividere con i lettori il metodo “Y” di Infinityhub, utilizzato per ideare progetti di efficienza energetica ed educare alla sostenibilità integrale, in un contesto dove tutti i partecipanti vincono in termini di benefici ambientali, economici e sociali.

“La complessità del presente chiede soluzioni con un approccio interdisciplinare, per questo, nel trattare gli argomenti che riguardano la riqualificazione energetica, core business di Infinityhub, sono state messe assieme tante discipline per convergere verso un solo obiettivo: la crescita del bene comune per tutte e per tutti” dichiara Massimiliano Braghin. “L’intelligenza umana, con una straordinaria capacità di leggere dentro le cose, ci permette di inventare un nuovo futuro, consapevoli che ogni cosa è collegata, che possiamo andare verso l’alto, soltanto andando verso l’altro, che l’energia è frutto della moltiplicazione della massa(noi) per l’illuminazione”. “I libri sono da sempre, per me, una grande fonte di ispirazione e aiuto per la vita e per la gestione d’impresa. Sono sicuro che altri troveranno in questa opera una nuova strada da percorrere insieme, per un futuro di prosperità e benessere”.

La scrittura di "Persone, energie, futuro. Infinityhub: la guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia" è stata ispirata da una domanda: “quale sarebbe oggi lo scenario socio-economico globale se l’economia prendesse come esempio i modelli scientifici di apprendimento, dialogo e certificazione congiunta dell’astrofisica?”. Da un simile quesito che parla di condivisione, ovvero divisione con, nasce un viaggio spaziotemporale che, attraverso le parole, porta alla luce la prima “guida interstellare per una nuova dimensione dell’energia”, in grado di generare soluzioni innovative per il futuro, per una sostenibilità integrale che copra l’ambiente, l’economia e la società tutta.

Per maggiori informazioni: https://www.infinityhub.it, https://edizionicafoscari.unive.it