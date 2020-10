È stata pubblicata la decima edizione de I numeri del cancro in Italia a cura dell’Associazione Italiana di Oncologia medica (AIOM), dell’Airtum, della società italiana di Anatomia Patologica. Il volume è stato presentato a Roma all’Istituto Superiore di Sanità.

Nel 2020 sono state stimate 377mila nuove diagnosi. Per le donne 6.000 in più, per gli uomini, invece, mille in meno.

Il tumore più frequentemente diagnosticato è il carcinoma della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte le nuove diagnosi), seguito dal colon-retto (43.702), polmone (40.882), prostata (36.074) e vescica (25.492).

Nelle donne la sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 63%, migliore rispetto a quella degli uomini (54%), in gran parte legata al fatto che nel sesso femminile il tumore più frequente è quello della mammella, caratterizzato da una prognosi migliore rispetto ad altre neoplasie.

Nel sesso femminile, continua la preoccupante crescita del carcinoma del polmone, legata all’abitudine al fumo di sigaretta, in calo in entrambi i sessi il carcinoma del colon retto, presumibilmente grazie alle campagne di prevenzione

Almeno un paziente su quattro e quindi quasi un milione di persone, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può considerarsi guarito definitivamente.

A questo indirizzo è possibile scaricare il volume completo:

drive.google.com/file/d/10HK04sUGefPkpG-LOLGZn24bEEstNaTO/view?usp=sharing