Un nuovo studio pubblicato dal Centro Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), accende i riflettori su un rischio sanitario finora trascurato: il legame diretto tra consumo di bevande alcoliche – in particolare birra e superalcolici – e l’aumento del rischio di cancro al pancreas.

La ricerca ha analizzato i dati di circa 2,5 milioni di individui provenienti da Asia, Australia, Europa e Nord America. Il risultato è chiaro e allarmante: anche un consumo moderato di alcol può far salire in modo significativo la probabilità di sviluppare questa forma tumorale tra le più letali.

Il cancro al pancreas è notoriamente uno dei più difficili da diagnosticare e trattare. Colpisce una ghiandola essenziale per la digestione e il controllo della glicemia, ma spesso si manifesta quando è ormai troppo tardi per intervenire efficacemente. Nonostante rappresenti solo la dodicesima forma tumorale più comune al mondo, è responsabile di circa il 5% di tutti i decessi oncologici. I tassi di mortalità sono particolarmente elevati in Europa, Nord America, Australia, Nuova Zelanda e Asia orientale, dove si registrano incidenze fino a cinque volte superiori rispetto ad altre aree.

“Il consumo di alcol è già riconosciuto come cancerogeno, ma finora le prove del suo ruolo specifico nel cancro pancreatico erano limitate o contraddittorie,” spiega Pietro Ferrari, autore principale dello studio e direttore del Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo dello IARC. “La nostra indagine chiarisce definitivamente questa connessione.”

I numeri parlano da soli: ogni 10 grammi in più di alcol al giorno – l’equivalente di una birra leggera o un bicchiere piccolo di vino – comportano un incremento del 3% del rischio di cancro al pancreas. Nelle donne che consumano tra i 15 e i 30 grammi al giorno, il rischio sale del 12% rispetto alle bevitrici occasionali. Negli uomini, l’aumento è ancora più marcato: +15% per consumi tra i 30 e i 60 grammi e addirittura +36% oltre questa soglia.

Importante anche l’indipendenza del rischio: “Abbiamo escluso l’influenza del fumo, che spesso accompagna il consumo di alcol. I nostri dati dimostrano che l’alcol da solo basta ad aumentare il rischio,” aggiunge Ferrari.

Gli esperti sono unanimi: ridurre il consumo di alcol è una misura preventiva fondamentale, non solo contro il cancro pancreatico, ma per la salute generale. Le linee guida sanitarie internazionali già suggeriscono di limitare al massimo l’assunzione di bevande alcoliche, considerando che anche quantità moderate possono avere effetti negativi a lungo termine.

“La consapevolezza è l’arma principale che abbiamo,” conclude Ferrari. “Troppo spesso il cancro al pancreas viene ignorato, ma il rischio è reale e concreto. La popolazione deve sapere cosa comporta il consumo abituale di alcol.”

Lo studio dell’OMS lancia un messaggio forte: non c’è soglia sicura. Anche il cosiddetto “bere moderato” può tradursi in un pericolo tangibile per la salute. La prevenzione parte dalla conoscenza e da scelte quotidiane più consapevoli.