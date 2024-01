Paolo Zaiti, un giovane di 21 anni, è morto in un incidente sulla strada provinciale nel comprensorio del comune di Alcara Li Fusi, altre tre persone sono state trasportate in ospedale.

Il mezzo coinvolto è un fuoristrada finito in un terrazzamento e bloccato dagli alberi. I vigili del fuoco alle 5.30 hanno raggiunto la vettura utilizzando scale e corde.

I carabinieri di Alcara Li Fusi e Sant'Agata Militello hanno effettuato i rilievi, in attesa del sopralluogo del magistrato e la relativa autorizzazione per la rimozione della salma, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente.