Ennesimo incidente sul lavoro: ad essere colpita è la comunità di Biancavilla per la morte di Carmelo Magistro, 48 anni, autotrasportatore.

L’incidente è avvenuto in provincia di Siracusa sabato 31 maggio, ma la notizia è stata diffusa solo nel pomeriggio del 3 giugno. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo meccanico e nonostante l’intervento dei soccorritori per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

L’esatta dinamica dell’accaduto è però ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Siracusa che ha disposto l’autopsia. La salma infatti, non è stata ancora riconsegnata alla famiglia.