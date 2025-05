Incidente mortale sul lavoro a Marrubiu, in un’area di pertinenza del caseificio Sepi formaggi ad Oristano.

La vittima è Antonio Meloni, 75 anni, di Terralba. Meloni, sarebbe salito su un vecchio montacarichi per poi precipitare da un’altezza di quattro metri. Il settantacinquenne ha riportato gravi traumi, in particolare alla testa: da subito è apparso in condizioni disperate. I tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili.

L’utilizzo del macchinario sarebbe stato interdetto: a segnalarlo c’erano anche alcuni cartelli. Sul posto 118 e carabinieri.