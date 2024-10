Fondata nel 2016 a Ferrara, Star Italia, attiva nel settore della ristrutturazione completa di bagni e nella conversione di vasche in docce, ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Con oltre tre generazioni di esperienza, si è affermata come un punto di riferimento nel panorama delle costruzioni in Italia, estendendo i suoi servizi su tutto il territorio nazionale.



La mission di Star Italia

La mission di Star Italia è ampliare il proprio approccio progettuale integrando competenze tecnologiche e di design per offrire ristrutturazioni specializzate. L’azienda si impegna a creare ambienti sicuri e accessibili, garantendo la libertà di movimento senza rischi. Ogni progetto viene gestito con la massima cura, seguendo i clienti in tutte le fasi della ristrutturazione: dalla documentazione alla selezione dei materiali, dall’esecuzione fino all’assistenza post-vendita. La qualità dei materiali utilizzati, la personalizzazione dei servizi e l’assistenza dedicata sono i valori che contraddistinguono il suo operato. Con una rete di 150 agenti e circa 70 dipendenti, Star Italia è particolarmente orgogliosa della sua struttura interna: il 50% dei lavoratori ha meno di 30 anni e l’85% sono donne, segno di un forte impegno verso la diversità e l’inclusione.



Star Italia: responsabilità sociale e ambientale

Star Italia non si limita a offrire servizi di ristrutturazione, ma è anche fortemente impegnata in pratiche di sostenibilità ambientale. Tra le iniziative attuate, utilizza auto elettriche per il trasporto interno, impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia e promuove la raccolta differenziata in tutti i suoi uffici. Nella sua nuova sede operativa a Comacchio ha riqualificato un’area di circa 20.000 metri quadrati, dotandola di edifici alimentati da energia verde e stazioni di ricarica. L’azienda è inoltre attivamente coinvolta in programmi di welfare, collaborando con il FAI - Fondo per l’ambiente italiano ETS e sostenendo il progetto “Star con te”, a favore delle persone in difficoltà. La qualità dei servizi e dei prodotti offerti ha portato Star Italia a ricevere numerosi riconoscimenti, tra cui “Le Fonti Awards” 2023 per “Eccellenza dell’Anno - Innovazione & Leadership nella Ristrutturazione di Bagni” e il Premio “100 Top Products and Services” assegnato nel 2024 da Class Editori.