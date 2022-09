Nello stesso momento in cui Putin formalizzava in pompa magna con una cerimonia al Cremlino l'annessione alla Russia di quattro regioni dell'Ucraina, Zelensky annunciava di aver formalizzato la richiesta di adesione alla Nato, in via accelerata.

"Oggi ho tenuto una riunione dello stato maggiore che si è appena conclusa. Abbiamo preso una decisione.Primo. L'unico percorso per rafforzare l'Ucraina e riportare la pace è cacciare gli occupanti dall'intero territorio. Completeremo questo percorso.Secondo. L'Ucraina era e rimane un leader negli sforzi di negoziazione. È stato il nostro Stato che ha sempre offerto alla Russia di raggiungere un accordo sulla convivenza a condizioni oneste, dignitose ed eque. È ovvio che questo è impossibile con l'attuale presidente russo che non sa cosa siano la dignità e l'onestà. Siamo quindi pronti per un dialogo con la Russia, ma con un altro presidente.Terzo, Dobbiamo di diritto autenticare tutto ciò che abbiamo già ottenuto di fatto. È in Ucraina che si decide il destino della democrazia nel confronto con la tirannia. È qui, con la tenuta dei nostri confini statali, che possiamo garantire la tenuta dei confini di tutti gli Stati europei. Possiamo garantire che nessun altro oserà riportare la guerra nel nostro continente.È qui, in Ucraina, che i valori della nostra comunità euro-atlantica hanno acquisito vera energia vitale. La forza della nazione che lotta per la libertà e la forza delle nazioni che aiutano in questa lotta.Siamo di fatto alleati. Questo è già stato raggiunto. Di fatto, abbiamo già completato il nostro percorso verso la NATO. Di fatto, abbiamo già dimostrato l'interoperabilità con gli standard dell'Alleanza, sono reali per l'Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione.Ci fidiamo l'uno dell'altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Ecco cos'è l'Alleanza. Di fatto.Oggi l'Ucraina chiede di riconoscerlo per diritto. Con una procedura coerente per la protezione della nostra intera comunità. Con procedura accelerata.Sappiamo che è possibile. Abbiamo visto Finlandia e Svezia iniziare l'adesione all'Alleanza quest'anno senza un piano d'azione per l'adesione.Questo è giusto. Questo è giusto anche per l'Ucraina. Questo è il consolidamento a livello di trattato di ciò che è già stato realizzato nella vita e quali sono i nostri valori.Comprendiamo che ciò richieda il consenso di tutti i membri dell'Alleanza. Comprendiamo che è necessario raggiungere un tale consenso. E quindi, mentre ciò sta accadendo, offriamo di implementare le nostre proposte in merito alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per tutta l'Europa in conformità con il Kiev Security Compact, che è stato sviluppato e presentato ai nostri partner.La sicurezza non ha alternative. Ma serve determinazione per garantirla.Stiamo compiendo il nostro passo decisivo firmando la domanda di adesione accelerata dell'Ucraina alla NATO. ... Stiamo completando lo smantellamento dell'influenza russa sull'Ucraina, sull'Europa e sul mondo".

In serata, il segretario generale della Nato, Iens Stoltenberg, ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell'Alleanza atlantica in relazione all'annessione alla Russia degli oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, aggiungendo che anche la Crimea è da considerare territorio appartenente all'Ucraina.

"Questa è la seconda volta che la Russia ha preso il territorio ucraino con la forza", ha dichiarato Stoltenberg. "Ma non cambia la natura del conflitto. Questa rimane una brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. E non cambia il nostro impegno a sostenere l'Ucraina.La NATO non è parte in conflitto. Ma forniamo supporto all'Ucraina in modo che possa difendere il suo diritto all'autodifesa, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. La nostra è un'Alleanza difensiva. Siamo uniti e determinati a difendere e proteggere ogni alleato della NATO. E ogni centimetro di territorio alleato.Questo è un momento cruciale. Putin ha mobilitato centinaia di migliaia di truppe in più. Si è impegnato in un irresponsabile tintinnio di sciabole nucleari. E ora ha annesso illegalmente ulteriore territorio ucraino. Insieme, tutto questo rappresenta l'escalation più grave dall'inizio della guerra. Niente di tutto questo mostra forza. Mostra invece debolezza. È l'ammissione che Putin ha completamente fallito nei suoi obiettivi strategici. Putin ha la piena responsabilità di questa guerra. Ed è sua responsabilità farla finita. Per porre fine all'immensa sofferenza del coraggioso popolo ucraino. Per porre fine alla crisi energetica e alimentare che sta colpendo tanti nel mondo.Se la Russia smetterà di combattere, ci sarà la pace. Se l'Ucraina smetterà di combattere, cesserà di esistere come nazione sovrana indipendente in Europa. La NATO riafferma il nostro fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Rimaniamo risoluti nel fornire sostegno all'Ucraina mentre continua a difendersi dall'aggressione russa. Per tutto il tempo necessario".

E dell'adesione dell'Ucraina alla Nato? Per ora Stoltenberg non ne ha parlato... per ora. Ma nei prossimi giorni la Nato non potrà non esprimersi ufficialmente. Infine, è difficile credere che la mossa di Zelensky non sia stata concordata in precedenza con Washington e Bruxelles. Come interpretarla? La richiesta di annessione è una risposta ai referendum russi e una risposta alla minaccia di utilizzo di armi non convenzionali da parte di Mosca. La richiesta rimarrà sullo sfondo di questa guerra con la minaccia di essere approvata nel caso Putin decida di utilizzare armi chimiche e/o nucleari.

Al punto in cui siamo arrivati, a meno di un qualche miracolo, l'escalation militare appare inarrestabile.