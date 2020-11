Il Presidente uscente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, durante la sua prima uscita pubblica dopo l’esito delle elezioni presidenziali ha parlato del vaccino contro il Covid19. L’ha fatto alla Casa Bianca, tenendo al rose garden una conferenza stampa senza contraddittorio.

“La mia amministrazione distribuirà il vaccino. Ci sono milioni di dosi pronte a partire. Per aprile sarà a disposizione di tutta la popolazione" ha dichiarato Donald Trump che ha anche lanciato un avvertimento al Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo:

"Il vaccino sarà a disposizione di tutta la popolazione, ad eccezione dello stato di New York. Il governatore Cuomo vuole prendersi del tempo sul vaccino, non si fida. Non consegneremo il vaccino a New York fino a quando non ci sarà l'autorizzazione. Il governatore ci dirà quando sarà pronto a darla".

Naturalmente, a stretto giro, Cuomo ha smentito le parole di Trump dichiarando che niente di ciò che ha detto il presidente in carica corrisponde a verità:

“None of what he said is true… surprise, surprise.”



No solo. Il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, ha rilasciato una dichiarazione in cui minaccia di citare in giudizio Trump se un vaccino, una volta disponibile, non venisse inviato allo Stato una volta disponibile, aggiungendo che

“Questo non è altro che un comportamento vendicativo da parte di un presidente zoppo che cerca di ottenere vendetta su coloro che si oppongono alle sue politiche”.

E in merito all’alto numero di contagi da coronavirus che sta interessando gli Stati Uniti, Trump non si è scomodato più di tanto affermando che i casi sono elevati semplicemente perché l'America è la nazione con il più alto numero di test effettuati al mondo [affermazione peraltro falsa se si conteggia l'attuale media dei test effettuata in ogni singolo Stato, ndr].

La parola proibita dell’amministrazione Trump è lockdown. E lo ribadisce lo stesso Presidente uscente dichiarando che la chiusura è costata “50 miliardi al giorno e centinaia di posti di lavoro”.

Nel frattempo la CNN ha confermato la vittoria di Trump nello Stato del North Carolina, mentre Biden si è aggiudicato lo Stato della Georgia portandosi così 306 a 232.