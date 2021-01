In leggera diminuzione il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 18.627. In diminuzione però anche i tamponi effettuati, 139.758, circa 33mila in meno rispetto a ieri.

Pertanto, risale al 13,32 (ieri era all'11,60) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.276.491.

Tra le regioni con il maggior numero di casi troviamo stavolta la Lombardia con 3.267 nuovi positivi ed un tasso di positività al 13,06%, seguita da Emilia Romagna (2.193), Veneto (2.167), Lazio (1.746), Sicilia (1.733), Campania (1.253) e Puglia (1.162).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 579.932 (ieri 572.842). Tra i positivi, 2.615 (ieri 2.593) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 181 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.427 (23.360) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 579.932 le persone in isolamento domiciliare (ieri 546.989).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.617.804 (ieri 1.606.630).

Oggi sono 361 i decessi, con il totale che sale a 78.755.





Al 10 gennaio sono 589.798 le dosi di vaccino fino somministrate, pari al 64,2% delle 918.450 arrivate in Italia. In ritardo rispetto alla media nazionale, Lombardia, P/A di Bolzano e Calabria.